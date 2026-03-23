Schmölln marschiert weiter

– Foto: Bastian Hubatsch

Die Knopfstädter kamen gut in die Partie und konnten sich bereits in der 2. Minute über die 1:0-Führung freuen. Einen langen Ball von Florian Schmidt nahm Leon Gentsch gut mit und verwandelte sehenswert mit links. Auf der Gegenseite sorgt ein Stadtrodaer Eckball für Gefahr. Den missglückten Abwehrversuch von Leon Schulze vor die Füße eines Gästespielers konnte Aminu Mohammed aber stark parieren (5.). Eric Lochmann‘s Abschluss war wenig später zu zentral angesetzt (6.), um auf 2:0 zu stellen. Dieses fiel in der 9. Minute als ein Bachmann-Schuss aus 20m abgefälscht ins Tor trudelte. Leon Schulze verpasste den 3. Schmöllner Treffer, als sein Abschluss vor der Torlinie geklärt wurde (18.). Nach einem haarsträubenden Fehler von Aminu Mohammed konnte Stadtroda durch Robert Bismarck auf 2:1 verkürzen (20.). Doch die Rauch/Hofmann-Elf hatte die passende Antwort und stellte nach feinem Schulze-Pass durch Leon Gentsch auf 3:1 (27.). Der eingewechselte Alexander Korent stand anschließend im Fokus: eine Korent-Eingabe auf Leon Gentsch wurde allerdings im Zentrum geklärt (32.). In der 36. Minute brach der Eingewechselte auf rechts durch, behielt einen kühlen Kopf und erhöhte auf 4:1. Der Stadtrodaer Robert Bismarck wurde anschließend mit gelb-rot vom Platz gestellt.

Im zweiten Durchgang brauchte der SVS etwas Anlaufzeit. Erst ein Schulze-Pass auf Leon Gentsch sorgte für die erste Gefahr im zweiten Durchgang, doch die Eingabe wurde am zweiten Pfosten verpasst (57.). Vier Minuten später setzte Florian Schmidt Jan Marvin Krüger in Szene. Dieser setzte seinen Abschluss jedoch knapp über das Stadtrodaer Tor (61.). In der 62. Spielminute erhielt Stadtroda nach einem Konterversuch einen Freistoß zugesprochen. Aminu Mohammed konnte diesen zwar parieren, doch Max Peisker schaltete am schnellsten und konnte den Ball zum 4:2 über die Linie drücken. Fast im Gegenzug stellte Leon Gentsch den 3-Tore-Vorsprung wieder her, als er von Alexander Korent bedient wurde und humorlos zum 5:2 einschob. Doch die Schmöllner hatten noch nicht genug und setzten durch Jan Marvin Krüger mit dem 6:2 den Schlusspunkt der Partie (69.). Anschließend verwaltete das Schmöllner Team den sicheren Vorsprung und konnte sich am Ende über einen verdienten Heimsieg freuen.