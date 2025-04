Schmölln bleibt im Flow

Bad Berka kam allerdings deutlich besser in die Partie und ging nach einem Chipball in die Tiefe bereits zum 0:1 aus Nahdistanz in Führung (6.). Keine fünf Minuten später hätten die Gäste gar auf 0:2 erhöhen können, doch nach weitem Einwurf und Hackenverlängerung ging der Ball knapp über den Schmöllner Kasten. Ab der 15. Minute kam der SVS etwas besser in die Partie. Nach gutem Umschaltverhalten bediente Friedrich May Alexander Korent, dessen Eingabe im letzten Moment noch weggeblockt werden konnte. Auf der Gegenseite musste Aminu Mohammed noch einmal Kopf und Kragen riskieren, um einen weiteren Treffer zu verhindern (18.). Nach Foulspiel an Friedrich May gab es Elfmeter, den der Gefoulte sicher zum 1:1 verwandeln konnte (26.). Wenig später bediente Leon Gentsch Friedrich May perfekt mit einem Pass in die Tiefe. Dieser ging noch am Torhüter vorbei und schob zum 2:1-Führungstreffer ein (32.). Keine 60 Sekunden später spekulierte Leon Gentsch goldrichtig und nahm dem Bad Berkaer Torhüter im Dribbling den Ball vom Fuß und erhöhte somit auf 3:1. Eine herrliche Direktkombination über Linus Hofmann, Friedrich May und Alexander Korent fand Leon Gentsch im Zentrum, welcher mit Direktabnahme aus Nahdistanz am Hüter der Gäste scheiterte und somit das vierte Schmöllner Tor verpasste (38.). Dieses sollte allerdings noch vor dem Pausenpfiff fallen. Als der auffällige Leon Gentsch auf die Reise geschickt wurde, am Hüter vorbeiging und zum 4:1 Pausenstand einschob (40.).

Nach der Halbzeitpause war der SVS zunächst die aktivere Mannschaft. Nach feinem Pass von Eric Lochmann wurde Paul Baumgärtel, welcher erstmals seit langer Verletzungspause mitwirken konnte, im letzen Moment geblockt (49.). Auch die herrliche Flanke von Alexander Korent verpasste Paul Baumgärtel knapp am zweiten Pfosten (57.). Als Friedrich May sich nah der Außenlinie den Ball erkämpfte und quer auf Leon Gentsch legte, erhöhte dieser auf 5:1 (60.). Aber auch die Gäste traten offensiv noch einmal in Erscheinung. Nach einem Durchbruch von Maximilian Möller klärte Aminu Mohammed und Julian Lutz bereinigte die Situation letztendlich (67.). In der 70. Minute packte unsere Defensive im Zentrum nicht richtig zu und der Schnittstellenball erreichte Martin Menger, der den zweiten Bad Berkaer Treffer erzielte. In der Folgezeit vergab das Schmöllner Team weitere gute Chancen, um das Ergebnis auszubauen. Eine Eingabe von Leon Gentsch klärte der Gästeverteidiger im letzten Moment vor dem einschussbereiten Vito Junghanns (75.). Eric Lochmann’s Schuss aus der zweiten Reihe wurde vom Hüter der Gäste stark pariert und auch der eingewechselte Mohammad Alshikh konnte Justin Scheeder in einer Eins-zu-Eins-Situation nicht bezwingen, sodass es letztendlich beim 5:2-Sieg aus Schmöllner Sicht blieb. Mit dem vierten Sieg in Serie und dem Unentschieden von Kahla gegen Schott II baute der SV Schmölln den Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz auf 5 Punkte aus.

Am Osterwochenende hat der SVS spielfrei und erst am 26.04.2025 geht es mit dem Auswärtsspiel bei den Eurotrink Kickers FCL Gera weiter.