Schmölln behält Durchblick im Schneegestöber In der Nachholepartie des 13.Spieltages empfing der SV Schmölln 1913 die Gäste vom VfB Pößneck auf dem schneebedeckten Schmöllner Kunstrasen.

Das Heim-Team, welches zuletzt vor vier Wochen im Punktspiel gefordert wurde, war vom Anpfiff weg hellwach und präsent. Mit viel Laufarbeit, guter Zweikampfführung und viel Einsatz kaufte der SVS den Gästen den Schneid ab und hätte frühzeitig durch René Neumaier in Führung gehen können (2./8.). Nach einer Balleroberung von Eric Lochmann sollte die Heimmannschaft dennoch jubeln. Dieser bedient René Neumaier, der die Übersicht behält und erneut „Lochi“ in Szene setzt. Der anschließende Querpass erreicht John Wendlandt und dieser hat keine Mühe zur 1:0-Führung einzuschieben (12.). Schmölln bleibt am Drücker und hätte per Kopfball durch Erik Großmann erhöhen können. Auf der Gegenseite bekommt Pößneck nach einem Konter einen Eckball zugesprochen. Der anschließende Kopfball geht allerdings knapp übers Tor. Nach Foul an Friedrich May verwandelt Florian Schmidt sicher per Elfmeter zur 2:0-Führung. Nach einer Klasse Kombination über John Wendlandt und Friedrich May wird René Neumaier in Szene gesetzt, der überlegt den 3.Treffer für unsere Knopfstädter erzielt (30.). Somit geht es mit einem verdienten 3:0 aus Schmöllner Sicht in die Pause.

Im zweiten Durchgang neutralisieren sich beide Mannschaften größtenteils und lassen kaum noch nennenswerte Chancen zu. Viele kleine Fouls, die schwieriger werdenden Platzverhältnisse und die schwindenden Kräfte zollen beiden Mannschaften Tribut. Auf Schmöllner Seite wird ein Schuss von Leon Schulze am langen Eck vorbeigelenkt (75.). Ein Eckball der Pößnecker Mannschaft sorgt noch einmal für etwas Torgefahr, doch der Ball geht „an Freund und Feind“ vorbei.