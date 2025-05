Schmitz und Steinmetz verlängern – Anrath setzt auf Kontinuität

Konstanz auf der Trainerposition ist das oftmals kolportierte Erfolgsrezept im Fußball. Jährliche Änderungen auf diesem Posten ziehen keine konstante Entwicklung nach sich. Daher ist es nicht verwunderlich, dass man in Anrath auch im dritten Jahr in Folge das Trainerduo nicht ändert und mit Sven Schmitz und Daniel Steinmetz auch die Saison 2025/2026 angeht.

Aber was steckt hinter dem Erfolgsgeheimnis? Ganz oben steht als Prämisse des Trainerteams der Teamgeist und Loyalität. Wer das „große“ Geld verdienen möchte, der ist an der Donkkampfbahn falsch. Das gemeinschaftliche Erlebnis, gar Freundschaft, steht in Anrath deutlich mehr im Fokus als der schnelle Euro. Ein durch die Bank weg homogenes Team mit geringem Leistungsgefälle, aber auch mit großer Leistungsbereitschaft zeichnet den Kader aus. Dies bildet sich vor Allem in einer hohen Quote bei der Trainingsbeteiligung ab und dann auch folgerichtig die Basis für den Erfolg in der Liga. Zwei Spieltage vor Schluss steht die Viktoria auf dem fünften Tabellenplatz, was angesichts der Konkurrenz ein absoluter Erfolg ist. „Mit nunmehr 52 Punkten und der tollen Platzierung spielen wir eine überragende Saison. Der starke Teamgeist, die hohe Trainingsbeteiligung und die enge Bindung im Verein motivieren uns, alles zu geben – auf und neben dem Platz. Daher war es für uns nur logisch, für ein weiteres Jahr zuzusagen.“, lautet das Fazit von Schmitz und Steinmetz.

Schon im Vorjahr war der 8. Tabellenplatz das Erreichen eines vor der Saison ambitionierten Saisonziels mehr als zufriedenstellend erreicht worden. Das in diesem Jahr noch eine Schippe daraufgelegt wurde, lässt die Beobachter und Vereinsmitglieder mit einer enormen Portion Freude durch diesen Frühling gehen. Dabei setzt man nicht auf Königstransfers oder hohe Personalfluktuation. Der Kader besteht fast ausschließlich aus Anrather Jungs, die seit Jahren, auch schon in der Jugend, für die Viktoria die Schuhe schnüren. Allein in den letzten zwei Spielzeiten haben es über ein halbes Dutzend Spieler in den Kader und auch die Stammelf der ersten Mannschaft geschafft. Dies ist nicht aus der Not geboren, sondern das tatsächliche Erfolgsrezept des Vereins. Wer in Anrath spielt, spielt gerne in Anrath. Wer in Anrath spielt, trifft auf einen Verein, der niemanden abweist und herzlich in die Arme schließt.

Gespannt darf man sein, was die Mannschaft in der kommenden Saison mit ihren Trainern zu leisten im Stande ist. Aber allen Umständen zum Trotz wird man Freude und Widrigkeiten ebenso wie in den vergangenen zwei Jahren mit Teamgeist und Loyalität entgegentreten