Schmittweiler/Callbach setzt sich nach Elfmeterkrimi durch

Der FC Schmittweiler/Callbach hat das Entscheidungsspiel der Landesligen Ost und West gegen Phönix Schifferstadt nach einem dramatischen Verlauf mit 8:6 im Elfmeterschießen gewonnen. Somit hat Schmittweiler/Callbach sich den Klassenerhalt gesichert, während Phönix Schifferstadt noch bangen muss. Der Trainer des FC Murat Yasar erzählt von einer nervenaufreibenden Partie und der anschließenden Feier.
"Das Spiel spiegelt eigentlich die ganze Saison wider", sagt Murat Yasar. Der FC sei zu Beginn die dominantere Mannschaft gewesen, konnte allerdings keine der erspielten Chancen umsetzten. Phönix Schifferstadt ging sogar kurz vor der Halbzeit noch durch Cedrik Rodach in Führung. Nachdem Schmittweiler/Callbach nach der Halbzeit umgestellt hatte erzielte Aurel Rech den Ausgleichstreffer in der 76. Spielminute. Noch in derselben Minute gelang es dem FC das Spiel mit einem Tor von Leon Frenger zum 2:1 zu drehen. In der 94. Spielminute erzielte Fabio Krämer jedoch den Ausgleichstreffer. Schmittweiler/Callbach erhöhte in der Verlängerung mit einem Tor von Dennis Köhler zum 3:2. Das Tor zum Ausgleich erzielte erneut Fabio Krämer in der 114. Minute. Im Elfmeterschießen konnte Schmittweiler/Callbach sich schließlich mit 8:6 durchsetzen.
Damit konnte Schmittweiler/Callbach den Klassenerhalt sicherstellen. Phönix Schifferstadt hingegen bleibt nur in der Landesliga, wenn sich die Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga noch reduziert.
"Das war ein ziemlicher Krimi, aber die Erleichterung danach war natürlich riesig", sagt Murat Yasar. Außerdem sei die Unterstützung durch die Zuschauer sehr aufbauend gewesen. "Gefühlt das ganze Dorf ist mitgereist, das hat die Jungs natürlich angetrieben", erzählt der Trainer. Zurück in Schmittweiler wurde dann noch ordentlich gefeiert. "Ich glaube die Jungs haben es bis morgens krachen lassen", sagt Murat Yasar und fügt lachend hinzu: "Wie Fußballer das eben machen".
Murat Yasar wird zur nächsten Saison den Verein verlassen und zum FC Bad Sobernheim wechseln. "Ich bin sehr froh, dass wir die Klasse halten konnten. Für mich wird es aber Zeit zu gehen, ich habe letzten Sommer schon angekündigt, dass ich zurück zu meinem Heimatverein wechseln werde", erklärt Murat Yasar. An seiner Stelle wird Patrick Maas den Trainerposten übernehmen.