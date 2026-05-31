Schmittweiler/Callbach setzt sich nach Elfmeterkrimi durch Phönix Schifferstadt führt zur Halbzeit +++ FC kämpft sich zurück von Johanna Rath · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Schmittweiler/Callbach sichert sich auf den letzten Drücker den Klassenerhalt. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Der FC Schmittweiler/Callbach hat das Entscheidungsspiel der Landesligen Ost und West gegen Phönix Schifferstadt nach einem dramatischen Verlauf mit 8:6 im Elfmeterschießen gewonnen. Somit hat Schmittweiler/Callbach sich den Klassenerhalt gesichert, während Phönix Schifferstadt noch bangen muss. Der Trainer des FC Murat Yasar erzählt von einer nervenaufreibenden Partie und der anschließenden Feier.

"Das Spiel spiegelt eigentlich die ganze Saison wider", sagt Murat Yasar. Der FC sei zu Beginn die dominantere Mannschaft gewesen, konnte allerdings keine der erspielten Chancen umsetzten. Phönix Schifferstadt ging sogar kurz vor der Halbzeit noch durch Cedrik Rodach in Führung. Nachdem Schmittweiler/Callbach nach der Halbzeit umgestellt hatte erzielte Aurel Rech den Ausgleichstreffer in der 76. Spielminute. Noch in derselben Minute gelang es dem FC das Spiel mit einem Tor von Leon Frenger zum 2:1 zu drehen. In der 94. Spielminute erzielte Fabio Krämer jedoch den Ausgleichstreffer. Schmittweiler/Callbach erhöhte in der Verlängerung mit einem Tor von Dennis Köhler zum 3:2. Das Tor zum Ausgleich erzielte erneut Fabio Krämer in der 114. Minute. Im Elfmeterschießen konnte Schmittweiler/Callbach sich schließlich mit 8:6 durchsetzen. Damit konnte Schmittweiler/Callbach den Klassenerhalt sicherstellen. Phönix Schifferstadt hingegen bleibt nur in der Landesliga, wenn sich die Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga noch reduziert.