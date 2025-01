Schmittweiler-Trainerteam verlängert

Die Landesliga-Fußballer des FC Schmittweiler-Callbach werden auch in der kommenden Saison von Murat Yasar und Jeffrey Renner trainiert. Das Duo geht beim Tabellendreizehnten somit in seine vierte Saison. Oberstes Ziel bleibt in der laufenden Spielzeit der Klassenverbleib. "Wir freuen uns sehr und wünschen euch weiterhin viel Erfolg und Spaß mit unseren Jungs und dem ganzen drumherum", schrieb der FC auf seinen Social-Media-Kanälen.