Schmitt wird Cheftrainer in Denklingen – Ried und Stahl bekommen neue Aufgaben

Fußball Saison 2024/25 Bezirksliga TSV Gilching vs VfL Denklingen am 30. März 2025 Denklingens Christoph Schmitt (in Weiß) im Zweikampf – Foto: Oliver Rabuser

Christoph Schmitt tritt beim VfL Denklingen die Ansorge-Nachfolge an. Die Bezirksliga soll in den nächsten Jahren nicht um jeden Preis gehalten werden.

Die große Überraschung bleibt erwartungsgemäß aus: Christoph Schmitt wird neuer Cheftrainer des VfL Denklingen. Der Bezirksligist hält sich bei der Nachfolgeregelung für Markus Ansorge streng an die Hierarchie und befördert den bisherigen Assistenten zum neuen Chefanweiser. Nach dem selben Modus verfahren die Lechrainer in Sachen „Co-Trainer“. Spieler, die dem Zirkel der Meinungsführer angehören, rücken noch mehr in die Verantwortung. Unklar ist allein die Verweilzeit der neuen sportlichen Entscheider. Schmitt selbst schließt eine ähnlich lange Verweildauer wie sein Vorgänger aus, ohne dies in Stein zu meißeln. Gedanken über eine Fußball-Pause

Schmitt lebt mit seiner Familie in Kinsau. Dort gilt es, einen Bauernhof zu bewirtschaften, überdies erwartet der 35-Jährige zum dritten Mal Nachwuchs. „Die Fesseln bekomme ich von daheim“, sagt er lachend. „Da ist relativ viel zu tun.“ Obendrein war ohnehin mal eine Pause vom Fußball Teil der Überlegungen bei Schmitt. Deswegen habe er auch „kurz überlegt“, ehe er Ludwig Kirchbichler die Zusage übermittelte. Der VfL-Spartenchef akzeptierte die zeitliche Einschränkung. Er betont aber auch, dass er gelernt habe, im Leben nichts als unumstößlich anzuerkennen. Recht gibt ihm die Tatsache, dass Schmitt seine Gedankenspiele bezüglich einer möglichen Pause auf Eis gelegt hat – allein für den VfL wohlgemerkt. In Denklingen wisse er um ein „super Mannschaftsgefüge und ein charakterlich starkes Team“. Da bleibt man einfach gern Teil des Ganzen. „Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten“, lobt der Mittelfeldspieler seine Teamkollegen. Da sei in den vergangenen Jahren die Lust gewachsen, „wieder als Cheftrainer zu arbeiten“. Kolossal viel ändern wird sich in Denklingen nichts. Schmitt leitete bereits unter Ansorge immer wieder mal ein Training, er bleibt der Mannschaft zudem als Spieler erhalten. Wer künftig anstelle von Ansorge unterstützend an der Seitenlinie stehen wird, ist noch nicht abschließend vereinbart. Unstreitig ist, dass sich ehemalige Akteure oder solche im gereiftem Alter entsprechend einbringen werden.