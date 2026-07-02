Schmitt nach Monaco? - Ex-Löwencoach übernimmt für ihn in Frankfurt

Der gebürtige Unterfranke Dennis Schmitt (Mitte) hat nach zwei Jahren Eintracht Frankfurt auf eigenen Wunsch verlassen. – Foto: Jan-Niclas Grömling

Nach dem Triumph folgt der Abschied: Der gebürtige Unterfranke Dennis Schmitt , der in seiner aktiven Karriere unter anderem für die Würzburger Kickers in der Regionalliga und Bayernliga spielte und auch einen Einsatz in der 2. Liga vorweisen kann, verlässt die U21 von Eintracht Frankfurt. Die Jungadler hatte Schmitt in der abgelaufenen Saison souverän zur Meisterschaft in der Hessenliga und damit zum Aufstieg in die Regionalliga Südwest geführt. Nach zwei Jahren bei der Eintracht verlässt der 33-Jährige aber auf eigenen Wunsch den Verein und vollzieht einen Wechsel an die Côte d’Azur. Mehreren Medien zufolge, unter anderem hatte der Hessische Rundfunk (HR) darüber berichtet, zieht es Schmitt zum Nobelklub AS Monaco. Im Fürstentum soll er die U21 übernehmen. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Sein Nachfolger wird ein alter Bekannter am Riederwald: Patrick Glöckner übernimmt als Trainer der U21 bei der Eintracht. Glöckner war zuletzt beim TSV 1860 München tätig, konnte aber die großen Erwartungen bei den Löwen nicht erfüllen. Nach einer 0:2-Niederlage beim FC Erzgebirge Aue - die dritte Pleite in Folge für die Sechziger in der 3. Liga - musste Glöckner Ende September 2025 seinen Hut nehmen an der Grünwalder Straße.

"Mit Patrick Glöckner haben wir für die U21 einen Trainer gefunden, der nicht nur Erfahrungen im Jugendfußball, sondern auch im Herren- und Profifußball mitbringt. Damit ist er genau der Richtige für die Cheftrainer-Position im Übergangsbereich zwischen Nachwuchs und Profis und die gezielte Vorbereitung unserer Talente auf die Herausforderungen im Profifußball. Wir sind davon überzeugt, mit ihm für die Saison in der Regionalliga Südwest sehr gut und zukunftsorientiert aufgestellt zu sein", erklärt Eintrachts Nachwuchs-Sportdirektor Timmo Hardung in einer offiziellen Stellungnahme des Vereins.

Für Patrick Glöckner selbst schließt sich so ein wenig der Kreis: "Ich freue mich, an die alte Wirkungsstätte zurückzukommen, wo ich groß geworden bin und die Verantwortlichen ein Stück weit kenne. Von daher freue ich mich riesig, auf die neue Aufgabe."