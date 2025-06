Schmitt-Fünferpack ebnet den Weg: Bezirksliga-Meister Markt Schwaben grüßt vom Rathaus-Balkon

Fünferpack von Torjägerin Eva Schmitt: SV Kay – FC Markt Schwaben 1:5

Es war der Tag der Eva Schmitt. Die Torjägerin des Bezirksliga-Meisters aus Markt Schwaben hatte viel Hunger in den Ort nach Tittmoning mitgebracht und schnürte im Abschlussspiel der Saison einen Fünferpack. Damit erlegte Schmitt den SV Kay fast im Alleingang für ihre von vielen Feiern geschlauchte Mannschaft. Nach dem schönen Ehrungstermin im Rathaus bei Bürgermeisterin Walentina Dahms stand am Tag vor der Auswärtsfahrt noch die eigene, interne Abschlussfeier an.