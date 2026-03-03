Schmira fährt wichtigen Heimsieg im Spitzenspiel ein !

– Foto: Markus Strecker

Der SV Schmira fährt im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Frohndorf/Orlishausen einen hochverdienten Sieg ein und meldet sich eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück.

Bis zur Halbzeit erspielten sich die Hausherren weitere Möglichkeiten. Besonders Top-Torjäger Schlöffel hatte noch eine Großchance auf dem Fuß, ehe es mit der knappen, aber verdienten Führung in die Pause ging. Die Klamert-&-Hammer-Elf kam unverändert aus der Kabine – und legte nach. Nur elf Minuten nach Wiederanpfiff leitete Steiger einen Konter ein, bediente Giske auf der linken Seite. Dieser tankte sich stark durch und spielte halbhoch in den Strafraum, wo erneut Kupfer goldrichtig stand und zum 2:0 einschob. In der 56. Minute kam I. Scharf für Giske. Kurz darauf hatten die Gäste ihre beste Gelegenheit: Fischer kam per Kopf zum Abschluss, doch Motter parierte glänzend und lenkte den Ball über den Querbalken.

Von der ersten Minute an zeigten unsere Männer, wer der Hausherr auf dem Platz ist. Mit hartem, aber fairem Körpereinsatz verschaffte man sich früh den nötigen Respekt und übernahm die Spielkontrolle. Das 1:0 ließ rund 20 Minuten auf sich warten – doch es war sehenswert: Aus etwa 25 Metern fasste sich Kupfer ein Herz, zog ab und ließ dem Frohndorfer Keeper keine Chance. Ein echter Sonntagsschuss zur verdienten Führung!

80. Minute – Hoffmann für F. Klamert

Schmira blieb weiter am Drücker. In der 83. Minute setzte Schlöffel zu einem Solo über links an, drang in den Strafraum ein und wurde klar gelegt. Schiedsrichter Pfannmöller zögerte nicht und zeigte sofort auf den Punkt.

Elfmeter für Schmira!

Schlöffel trat selbst an, verwandelte sicher und erzielte damit sein 25. Saisontor – 3:0!

In der Schlussphase wollte man weiter am Torverhältnis arbeiten. Schmidtpott ließ zwei gute Möglichkeiten liegen, auch ein Distanzschuss von I. Scharf blieb ohne Erfolg.

Nach 95 Minuten beendete der Schiedsrichter ein faires Spitzenspiel – ohne eine einzige Karte.

Mit diesem Sieg verkürzt der SV Schmira den Abstand auf Frohndorf auf einen Punkt.

Dank des 5:1-Heimsieges von Turbine gegen Walschleben III bleibt Schmira weiterhin auf Rang drei – Turbine lauert mit einem Punkt weniger und einem Spiel weniger im Nacken.

Nächste Woche geht es nach Eckstedt, die mit fünf Punkten derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen.