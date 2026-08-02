Schmiederer trifft dreifach - Altenlingen startet mit Auswärtssieg

Zwischenzeitlich hatte Dominik Nitsche den Ausgleich für Salzbergen erzielt (26.), ehe Levin Leifeling in der Schlussphase noch auf 2:3 verkürzte (86.). Am verdienten Auftaktsieg des ASV änderte das jedoch nichts mehr.

Der ASV Altenlingen ist mit einem 3:2-Auswärtssieg beim SV Alemannia Salzbergen in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Matchwinner war Felix Schmiederer, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte (4., 45., 66.).

Der SV Vorwärts Nordhorn II ist mit einem 4:1-Heimsieg gegen den SV Concordia Emsbüren in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für den Erfolg und stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg.

Vorwärts nutzt starke erste Halbzeit

Die Gastgeber gingen bereits in der 11. Minute durch Sehmus Karadas in Führung. Lasse Wolterink bereitete den Treffer vor. Nach 23 Minuten erhöhte Yannik Eggers auf 2:0, erneut kam die Vorlage von Lars Möllers. Emsbüren verkürzte in der 34. Minute durch Nico Seltier nach Zuspiel von Leo Heuermann auf 2:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Vorwärts den alten Abstand wieder her. Lasse Wolterink traf in der 44. Minute nach Vorlage von Lars Möllers zum 3:1.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Vorwärts die Führung. Beide Mannschaften wechselten mehrfach, zudem sahen Simon Seltier auf Seiten der Gäste sowie Lasse Wolterink für die Gastgeber jeweils die Gelbe Karte.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute. Der eingewechselte David Dümmer bereitete den Treffer von Maarten Leferink zum 4:1-Endstand vor. Mit dem Heimsieg sicherte sich der SV Vorwärts Nordhorn II einen gelungenen Auftakt in die neue Bezirksliga-Spielzeit.