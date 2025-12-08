 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Schmiechtal in Torlaune, Weidenstetten top, Weißenhorn souverän

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Einsingen – TSV Erbach 1:6
Einsingen erwischte einen perfekten Start: Schon in der 3. Minute traf Sebastian Pernes zum frühen 1:0. Doch der Jubel hielt nicht lange. Erbach reagierte abgeklärt, glich durch Tim Maier in der 12. Minute aus und übernahm danach komplett die Kontrolle. Christoph Barth (28.) und Robin Gabel (41.) drehten die Partie noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang entschied Pierre Klotz die Begegnung endgültig: Mit einem Doppelpack in der 60. und 63. Minute stellte er auf 1:5. Den Schlusspunkt setzte David Schall in der 78. Minute. Ein deutlicher Auswärtssieg, der die Überlegenheit der Gäste klar widerspiegelte.

SG Altheim – SC Heroldstatt 0:1
Eine hart umkämpfte Begegnung, in der beide Teams lange auf Augenhöhe agierten. Der entscheidende Moment fiel kurz vor der Pause: Vincent Rösch traf in der 42. Minute und bescherte Heroldstatt einen knappen Auswärtssieg. Altheim mühte sich in der zweiten Halbzeit, fand jedoch nicht mehr die passende Antwort.

SG Oberdischingen/Ersingen – FV Schelklingen-Hausen 7:0
Ein Fußballfest für die Hausherren. Bereits in der 8. Minute brachte Jonah Ziegler die SG in Führung. Nach einem Foulelfmeter erhöhte Fabian Guggenberger (27.) auf 2:0, während die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte für David Höffner (29.) zusätzlich geschwächt wurden. Nach der Pause spielte Oberdischingen/Ersingen nahezu im Rausch: Raphael Schirmer (47.) und doppelt Philipp Schirmer (65., 84.) sowie Nico Koch (68., 71.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein überragender Auftritt des Heimteams, das die Partie völlig dominierte.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SSG Ulm 99 II 0:1
Ein enges Spiel, das von viel Kampf und wenigen klaren Chancen geprägt war. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen der entscheidende Treffer: Niklas Kraus schob in der 44. Minute zum 0:1 ein. Emerkingen versuchte in der zweiten Hälfte alles, scheiterte jedoch immer wieder an der stabilen Ulmer Defensive. Am Ende stand ein knapper Auswärtssieg.

SG Griesingen – RSV Ermingen 3:1
Griesingen legte einen Traumstart hin: Ein Eigentor von Jakob Bossert (14.) und ein Treffer von Raphael Brunner nur zwei Minuten später sorgten früh für klare Verhältnisse. Doch Ermingen kam kämpferisch aus der Pause und verkürzte durch Simon Hinkl (46.). Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht verunsichern. Bereits in der 50. Minute stellte Peter Gobs den alten Abstand wieder her und sicherte den 3:1-Erfolg.

SV Niederhofen – SV Ringingen 4:1
Eine Partie mit vielen emotionalen Momenten – und im Mittelpunkt: Leon Hirsch. Er traf zunächst per Foulelfmeter zur Führung (37.), doch Florian Stöferle glich ebenfalls vom Punkt aus (65.). Hirsch hatte danach die große Chance zur erneuten Führung, scheiterte jedoch an Torwart in der 69. Minute. Doch er blieb der Mann des Spiels: Mit einem Treffer in der 86. Minute und einem weiteren in der Nachspielzeit (90.+4) entschied er das Spiel im Alleingang. Dazwischen traf Jonas Seiffert (79.) zum 2:1. Ein klarer Heimsieg, geprägt von starker Moral.

TSV Türkgücü Ehingen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 2:4
Die Gäste präsentierten sich effektiv und zielstrebig. Jan-Thomas König brachte sie per Foulelfmeter in Führung (40.), Lukas Sauter legte kurz nach der Pause nach (49.), und Nico Betz erhöhte sogar auf 0:3 (55.). Türkgücü kämpfte sich zurück: Lemi Altun traf in der 61. Minute, Mustafa Mavis verkürzte weiter (65.). Doch die Hoffnung währte nicht lange, denn Dominik Auberer sorgte in der 82. Minute für die Entscheidung. Ein Auswärtssieg nach starker Anfangsphase.

SV Pappelau-Beiningen – SGM Schmiechtal/Alb I 2:8
Ein furioses Torfestival, bei dem die Gäste von Anfang an die Spielkontrolle übernahmen – trotz früher Führung der Hausherren. Agon Hehl verwandelte einen Handelfmeter zum 1:0 (11.), doch dann schlug die SGM gnadenlos zu. Innerhalb von nur fünf Minuten drehten Moritz Braun (23.), Fabian Mayer (24.) und Michael Müller (25., Foulelfmeter) die Partie komplett. Müller legte in der 26. Minute sofort nach, ehe Andre Kley (27.) und später Florian Meixner (44.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Mayer erhöhte nach der Pause (47.), bevor Hehl (70.) und Bloching (80.) die letzten Treffer setzten. Ein Kantersieg, der die klare Überlegenheit der Gäste widerspiegelte.

Kreisliga A2:

SGM Albeck/Göttingen – TSG Söflingen 1:2
Eine emotionale, hitzige und bis zur letzten Sekunde offene Partie! Die Gastgeber legten mutig los und belohnten sich früh: Ewald Maier verwandelte in der 14. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Söflingen zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und kämpfte sich zurück. Rafael Glöggler traf in der 37. Minute zum Ausgleich – ein Treffer, der dem Spiel kippen sollte. Denn im zweiten Durchgang wurde es turbulent: Julian Huber sah in der 68. Minute Gelb-Rot, eine Szene, die sinnbildlich für die steigende Nervosität war. Und kurz vor Schluss musste auch Maximilian Lutz nach einer Roten Karte als letzter Mann runter (89.). Trotz Unterzahl drückten die Gäste weiter, und Pascal Bayer wurde zum tragischen Helden der Heimmannschaft: In der 90.+6 Minute traf er zum 1:2-Sieg für Söflingen. Ein bitterer Ausgang für Albeck/Göttingen nach großem Kampf.

SV Nersingen – SV Weidenstetten 0:3
Weidenstetten zeigte sich von Beginn an zielstrebig und reif im Ballbesitz. Lasse Nemec brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung. Nersingen fand kaum ins Spiel und hatte Mühe, sich aus der Umklammerung zu lösen. Nach der Pause erhöhte Patrick Ridder in der 50. Minute auf 0:2, ehe Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga mit seinem Treffer in der 65. Minute endgültig alles klar machte. Ein souveräner Auftritt der Gäste, die das Spiel über weite Strecken kontrollierten und die Punkte mitnehmen.

SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – FC Neenstetten 2:2
Ein intensives Duell mit einem dramatischen Ende! Die Hausherren starteten perfekt: Henry Tedum Paago traf bereits in der 4. Minute zur frühen Führung. Neu-Ulm dominierte die erste Hälfte, verpasste jedoch das zweite Tor – und wurde dafür kurz vor der Pause bestraft. In der 45.+3 Minute glich Jannik Leibing für Neenstetten aus. Die zweite Hälfte blieb umkämpft, beide Teams suchten den Weg nach vorne. Kawa Sönmez brachte Neu-Ulm in der 77. Minute erneut in Führung. Doch der FC Neenstetten gab nie auf – und wurde spät belohnt: Vitali Lasarev traf in der 90.+4 Minute zum 2:2. Ein Remis, das sich für beide Teams wie ein verpasster Sieg anfühlt.

TSV Pfuhl – TSV Bermaringen
Das Spiel wurde abgesagt.

Kreisliga A3:

SV Oberroth – SV Beuren 3:1
Ein überzeugender Heimsieg für den SV Oberroth, der von Beginn an den Ton angab. Bereits in der 10. Minute brachte Elias Konrad die Gastgeber in Führung – ein früher Treffer, der Oberroth viel Sicherheit verlieh. Beuren kam jedoch zurück: Johannes Maurer verwandelte einen Foulelfmeter in der 37. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause blieb die Partie offen, ehe ein bitteres Eigentor von Timo Guggenmos in der 73. Minute den erneuten Rückstand für Beuren bedeutete. Kurz vor Schluss setzte Elias Konrad mit seinem zweiten Treffer (89.) den Schlusspunkt zum 3:1.

FV Weißenhorn – TSF Ludwigsfeld 4:0
Weißenhorn zeigte eine beeindruckende Vorstellung und ließ den Gästen aus Ludwigsfeld kaum eine Chance. Gjentijan Haxhijaj eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, bevor Fahrudin Dzehverovic (22.) und Mert Yagcioglu (45.) die Führung souverän ausbauten. Ludwigsfeld fand offensiv kaum statt, während Weißenhorn in der zweiten Hälfte weiter druckvoll blieb. Haxhijaj krönte seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer in der 59. Minute. Ein 4:0-Heimsieg, der die Dominanz der Gastgeber widerspiegelt.

SC Staig II – SG TSV Buch/Obenhausen II
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Regglisweiler – SV Esperia Italia Neu-Ulm
Das Spiel wurde abgesagt.

SSV Illerberg/Thal – FC Silheim 3:5
Ein echtes Offensivspektakel! Tobias Obermeier brachte Silheim in der 18. Minute in Führung, doch Dominik Strobel glich sechs Minuten später aus. Silheim legte in der 28. und 35. Minute durch Steffen Waldmann und Manuel Bertele nach und führte 3:1. Doch Illerberg/Thal bewies Moral: Hannes Baur (43.) und Julian Aust (46.) sorgten für den schnellen Ausgleich – 3:3! Die Freude hielt jedoch nur kurz, denn Alexander Emperle traf in der 47. Minute zur erneuten Führung für Silheim. Hannes Lehmann setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt. Ein wildes Spiel, in dem Silheim letztlich etwas abgeklärter war.

TSV Holzheim – FV Gerlenhofen
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Tiefenbach 1920 – FV Bellenberg 2:0
Eine torarme, aber hochintensive Partie, die erst in der Schlussphase explodierte. Nachdem Bellenberg ab der 65. Minute in Unterzahl spielen musste (Gelb-Rot für Julian Eisele), erhöhte Tiefenbach den Druck – und wurde spät belohnt: Alem Dzogovic verwandelte in der 90.+2 Minute einen Handelfmeter zum 1:0. Nur zwei Minuten später sorgte Guilherme Massochin (90.+4) für die endgültige Entscheidung. Ein wichtiger Heimsieg, der durch Geduld und Nervenstärke in den letzten Minuten zustande kam.

SGM Ingstetten/Schießen – SF Illerrieden 1:1
Ein kampfbetontes Unentschieden, das beiden Teams nur teilweise schmecken dürfte. Illerrieden ging früh durch einen verwandelten Foulelfmeter von Hagen Peters (9.) in Führung. Die Hausherren brauchten eine Weile, um sich zu fangen, steigerten sich aber im Verlauf der Partie deutlich. In der 63. Minute traf Maximilian Gauder zum Ausgleich. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:1.

