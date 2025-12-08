Schmiechtal in Torlaune, Weidenstetten top, Weißenhorn souverän

TSV Einsingen – TSV Erbach 1:6

Einsingen erwischte einen perfekten Start: Schon in der 3. Minute traf Sebastian Pernes zum frühen 1:0. Doch der Jubel hielt nicht lange. Erbach reagierte abgeklärt, glich durch Tim Maier in der 12. Minute aus und übernahm danach komplett die Kontrolle. Christoph Barth (28.) und Robin Gabel (41.) drehten die Partie noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang entschied Pierre Klotz die Begegnung endgültig: Mit einem Doppelpack in der 60. und 63. Minute stellte er auf 1:5. Den Schlusspunkt setzte David Schall in der 78. Minute. Ein deutlicher Auswärtssieg, der die Überlegenheit der Gäste klar widerspiegelte.

SG Altheim – SC Heroldstatt 0:1

Eine hart umkämpfte Begegnung, in der beide Teams lange auf Augenhöhe agierten. Der entscheidende Moment fiel kurz vor der Pause: Vincent Rösch traf in der 42. Minute und bescherte Heroldstatt einen knappen Auswärtssieg. Altheim mühte sich in der zweiten Halbzeit, fand jedoch nicht mehr die passende Antwort.

SG Oberdischingen/Ersingen – FV Schelklingen-Hausen 7:0

Ein Fußballfest für die Hausherren. Bereits in der 8. Minute brachte Jonah Ziegler die SG in Führung. Nach einem Foulelfmeter erhöhte Fabian Guggenberger (27.) auf 2:0, während die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte für David Höffner (29.) zusätzlich geschwächt wurden. Nach der Pause spielte Oberdischingen/Ersingen nahezu im Rausch: Raphael Schirmer (47.) und doppelt Philipp Schirmer (65., 84.) sowie Nico Koch (68., 71.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein überragender Auftritt des Heimteams, das die Partie völlig dominierte.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SSG Ulm 99 II 0:1

Ein enges Spiel, das von viel Kampf und wenigen klaren Chancen geprägt war. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen der entscheidende Treffer: Niklas Kraus schob in der 44. Minute zum 0:1 ein. Emerkingen versuchte in der zweiten Hälfte alles, scheiterte jedoch immer wieder an der stabilen Ulmer Defensive. Am Ende stand ein knapper Auswärtssieg.

SG Griesingen – RSV Ermingen 3:1

Griesingen legte einen Traumstart hin: Ein Eigentor von Jakob Bossert (14.) und ein Treffer von Raphael Brunner nur zwei Minuten später sorgten früh für klare Verhältnisse. Doch Ermingen kam kämpferisch aus der Pause und verkürzte durch Simon Hinkl (46.). Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht verunsichern. Bereits in der 50. Minute stellte Peter Gobs den alten Abstand wieder her und sicherte den 3:1-Erfolg.

SV Niederhofen – SV Ringingen 4:1

Eine Partie mit vielen emotionalen Momenten – und im Mittelpunkt: Leon Hirsch. Er traf zunächst per Foulelfmeter zur Führung (37.), doch Florian Stöferle glich ebenfalls vom Punkt aus (65.). Hirsch hatte danach die große Chance zur erneuten Führung, scheiterte jedoch an Torwart in der 69. Minute. Doch er blieb der Mann des Spiels: Mit einem Treffer in der 86. Minute und einem weiteren in der Nachspielzeit (90.+4) entschied er das Spiel im Alleingang. Dazwischen traf Jonas Seiffert (79.) zum 2:1. Ein klarer Heimsieg, geprägt von starker Moral.

TSV Türkgücü Ehingen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 2:4

Die Gäste präsentierten sich effektiv und zielstrebig. Jan-Thomas König brachte sie per Foulelfmeter in Führung (40.), Lukas Sauter legte kurz nach der Pause nach (49.), und Nico Betz erhöhte sogar auf 0:3 (55.). Türkgücü kämpfte sich zurück: Lemi Altun traf in der 61. Minute, Mustafa Mavis verkürzte weiter (65.). Doch die Hoffnung währte nicht lange, denn Dominik Auberer sorgte in der 82. Minute für die Entscheidung. Ein Auswärtssieg nach starker Anfangsphase.

SV Pappelau-Beiningen – SGM Schmiechtal/Alb I 2:8

Ein furioses Torfestival, bei dem die Gäste von Anfang an die Spielkontrolle übernahmen – trotz früher Führung der Hausherren. Agon Hehl verwandelte einen Handelfmeter zum 1:0 (11.), doch dann schlug die SGM gnadenlos zu. Innerhalb von nur fünf Minuten drehten Moritz Braun (23.), Fabian Mayer (24.) und Michael Müller (25., Foulelfmeter) die Partie komplett. Müller legte in der 26. Minute sofort nach, ehe Andre Kley (27.) und später Florian Meixner (44.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Mayer erhöhte nach der Pause (47.), bevor Hehl (70.) und Bloching (80.) die letzten Treffer setzten. Ein Kantersieg, der die klare Überlegenheit der Gäste widerspiegelte.