 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Schmiechtal glänzt, Söflingen gewinnt Wahnsinnsspiel, Tiefenbach top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

von red · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karin Kappes

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KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
Altheim
Ringingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Einsingen – SG Oberdischingen/Ersingen 2:3

Die SG Oberdischingen/Ersingen setzte sich in einer spannenden Partie beim TSV Einsingen durch. Roman Bürger brachte die Gäste früh in Führung (6.), ehe Ruben Miller nur wenig später auf 2:0 erhöhte (12.). Kurz vor der Pause verkürzte Armin Sassmann per Foulelfmeter für die Gastgeber (45.+2). Nach dem Seitenwechsel stellte Pablo Ihle den Zwei-Tore-Abstand wieder her (52.). Einsingen kämpfte sich jedoch noch einmal zurück, doch nachdem Armin Sassmann zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Maximilian Ostertag scheiterte (66.), gelang ihm in der 71. Minute nur noch der Anschlusstreffer zum 2:3-Endstand.

SSG Ulm 99 II – SV Niederhofen 0:1

Der SV Niederhofen gewann bei der SSG Ulm 99 II knapp mit 1:0. Sven Wilhelm erzielte in der 34. Minute den einzigen Treffer der Partie. In einer umkämpften Begegnung verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

SV Ringingen – SV Pappelau-Beiningen 1:2

Der SV Pappelau-Beiningen drehte die Partie beim SV Ringingen in der Schlussphase. Florian Stöferle brachte die Gastgeber in der 57. Minute in Führung. Lange sah Ringingen wie der Sieger aus, doch Cristian Boldea glich in der 81. Minute zunächst aus. In der Nachspielzeit verwandelte Boldea dann auch noch einen Foulelfmeter zum 2:1-Auswärtssieg (90.+3).

SG Altheim – TSV Türkgücü Ehingen 3:0

Die SG Altheim feierte gegen den TSV Türkgücü Ehingen einen souveränen Heimsieg. Fabian Kottmann brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Johannes Rech auf 2:0 (36.). In der Schlussphase sorgte Jens Stimpfle mit dem dritten Treffer schließlich für die endgültige Entscheidung (80.).

SGM Schmiechtal/Alb – TSV Blaubeuren 4:0

Die SGM Schmiechtal/Alb gewann gegen den TSV Blaubeuren deutlich. Michael Müller brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung und baute den Vorsprung nach der Pause weiter aus (58.). Mit seinem dritten Treffer des Tages machte Müller in der 73. Minute den Hattrick perfekt und sorgte bereits für klare Verhältnisse. Niklas Seiffert setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand.

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Kreisliga A2:

SV Thalfingen – SGM Albeck/Göttingen 1:2

Die SGM Albeck/Göttingen setzte sich beim SV Thalfingen knapp durch. Ewald Maier brachte die Gäste in der 30. Minute per Foulelfmeter in Führung. Moritz Moik gelang kurz vor der Pause der Ausgleich für die Gastgeber (42.). Doch noch vor dem Halbzeitpfiff schlug Ewald Maier erneut zu und erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1 für die SGM (45.).

SV Lonsee – TSV Berghülen 2:4

Der TSV Berghülen gewann beim SV Lonsee verdient mit 4:2. Niklas Ruhland brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), doch Simon Schuon glich per Foulelfmeter aus (19.). Matthias Braunmiller drehte die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gäste (30.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Oliver Linnert (65.) und Emanuel Kljajic (78.) auf 4:1. Simon Wörz gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer für Lonsee (90.+2).

SV Weidenstetten – TSV Bernstadt 1:4

Der TSV Bernstadt setzte sich beim SV Weidenstetten deutlich durch. Moritz Wald brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhten Hendrik Koros (45.+1) und Samuel Jost (45.+4) innerhalb weniger Minuten auf 3:0. Direkt nach Wiederbeginn verkürzte Yasin Çeküç per Foulelfmeter für die Gastgeber (48.), doch Alexander Eckle stellte in der 72. Minute den alten Abstand wieder her.

TSG Söflingen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 7:4

Die Zuschauer sahen in Söflingen ein spektakuläres Offensivspiel mit elf Treffern. Sofyan Eid brachte die Gäste früh in Führung (8.), ehe Benjamin Nolle (25.) und Mohammad Alkadran (37.) die Partie drehten. Direkt nach der Pause schlug Neu-Ulm jedoch zurück: Ademin Hadzic glich per Foulelfmeter aus (47.), und Sead Kapetanovic brachte die Gäste nur eine Minute später wieder nach vorne (48.). Danach drehte die TSG Söflingen auf. Moritz Fichter erzielte zunächst den Ausgleich (51.) und traf wenig später erneut zur Führung (56.), nachdem er zuvor noch einen Elfmeter verschossen hatte. Pascal Bayer (65.), Gianluca Garofalo (66.) und David Schupp (74.) bauten den Vorsprung weiter aus. Youness Alik gelang in der 88. Minute nur noch Ergebniskosmetik zum 4:7-Endstand.

SV Oberelchingen – SV Nersingen 1:0

Der SV Oberelchingen gewann gegen den SV Nersingen knapp mit 1:0. Robin Eitele erzielte bereits in der siebten Minute den einzigen Treffer der Partie. Danach verteidigten die Gastgeber den Vorsprung konzentriert bis zum Schlusspfiff.

FC Neenstetten – TSV Pfuhl 3:0

Der FC Neenstetten feierte gegen den TSV Pfuhl einen souveränen Heimsieg. Sebastian Häge brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Mark Junginger auf 2:0 (50.). Sebastian Häge sorgte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 69. Minute schließlich für die endgültige Entscheidung.

SV Asselfingen – SV Fortuna Ballendorf 2:3

Vor 250 Zuschauern drehte der SV Fortuna Ballendorf beim SV Asselfingen einen Zwei-Tore-Rückstand. Gabriel Friedrich brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Jens Stöckle erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste zurück: Holger Koch verkürzte zunächst (51.), ehe Noah Metzger nur wenig später der Ausgleich gelang (60.). In der Schlussphase sorgte Jannis Böttcher mit seinem Treffer in der 86. Minute schließlich für den 3:2-Auswärtssieg.

TSV Bermaringen – TSV Westerstetten 6:0

Der TSV Bermaringen feierte gegen den TSV Westerstetten einen klaren Kantersieg. Alexander Peter brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack früh auf die Siegerstraße (15., 22.). Danni Pedro erhöhte nur wenig später auf 3:0 (27.). Kurz vor der Pause sorgte Paul Marchfelder für den vierten Treffer (45.+5). Nach dem Seitenwechsel traf Maximilian Schmidt zum 5:0 (55.), ehe Philipp Buschow in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte.

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Kreisliga A3:

SF Illerrieden – TSF Ludwigsfeld 3:0

Die SF Illerrieden feierten gegen die TSF Ludwigsfeld einen souveränen Heimsieg. Marco Nohr brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Noah Lotter auf 2:0 (42.). In der zweiten Halbzeit sorgte Stefan Hampel mit dem dritten Treffer in der 68. Minute schließlich für die endgültige Entscheidung.

TSV Regglisweiler – FV Altenstadt 0:2

Der FV Altenstadt gewann beim TSV Regglisweiler mit 2:0. Lange hielten die Gastgeber die Partie offen, ehe Maximilian Rau in der 61. Minute die Führung für die Gäste erzielte. In der Schlussphase machte Kelmend Krasniqi mit dem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar (90.).

SV Esperia Italia Neu-Ulm – SC Staig II 2:2

Der SV Esperia Italia Neu-Ulm und der SC Staig II trennten sich nach einer turbulenten Partie mit einem Unentschieden. Manuel Kohn brachte die Gäste bereits in der sechsten Minute in Führung. Filippo Moscatello gelang kurz vor der Pause der Ausgleich für die Gastgeber (43.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Felix Frank musste Staig II ab der 59. Minute in Unterzahl spielen. Ismail Cini brachte Esperia Italia Neu-Ulm in der 66. Minute in Führung, doch tief in der Nachspielzeit rettete Patrick Schorer den Gästen noch einen Punkt (90.+6).

SG TSV Buch/Obenhausen II – TSV Holzheim 2:4

Der TSV Holzheim setzte sich bei der SG TSV Buch/Obenhausen II verdient durch. Jonas Löbert brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, ehe Paul Stadler wenig später auf 2:0 erhöhte (25.). Noch vor der Pause sorgte Felix Blum mit dem dritten Treffer für klare Verhältnisse (38.). Nach dem Seitenwechsel traf Blum erneut zum 4:0 (71.). Manuel Wanner verkürzte nur zwei Minuten später für die Gastgeber (73.), ehe Dominik Maisch in der 85. Minute den zweiten Treffer nachlegte. Am Auswärtssieg des TSV Holzheim änderte das jedoch nichts mehr.

FC Silheim – SV Oberroth 0:0

Der FC Silheim und der SV Oberroth trennten sich torlos. In einer umkämpften Partie erspielten sich beide Mannschaften nur wenige klare Torchancen. Trotz intensiver Duelle blieb es bis zum Schlusspfiff beim 0:0.

SV Beuren – SGM Ingstetten/Schießen 1:1

Der SV Beuren und die SGM Ingstetten/Schießen teilten sich die Punkte. Markus Mayer brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel gelang Johannes Maurer der Ausgleich für die Gastgeber (49.). Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr.

FV Bellenberg – FV Weißenhorn 4:2

Vor 112 Zuschauern gewann der FV Bellenberg gegen den FV Weißenhorn. Marco Mauerer brachte die Gastgeber früh in Führung (7.), doch Emanuel Topala gelang der Ausgleich für die Gäste (21.). Kurz vor der Pause drehte Marco Mauerer mit zwei schnellen Treffern die Partie endgültig zugunsten Bellenbergs und schnürte einen Dreierpack (40., 41.). Fahrudin Dzehverovic verkürzte in der 59. Minute noch einmal auf 2:3, ehe Johannes Hilgartner in der 75. Minute den 4:2-Endstand herstellte.

FV Gerlenhofen – SV Tiefenbach 1920 0:5

Der SV Tiefenbach 1920 feierte beim FV Gerlenhofen einen klaren Auswärtssieg. Guilherme Massochin brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Adrian Gehnke (60.) und Dennis Baum (79.) auf 3:0. In der Schlussphase schraubten Guilherme Massochin mit seinem zweiten Treffer des Tages (81.) und erneut Dennis Baum (86.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

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