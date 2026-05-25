Schmiechtal glänzt, Söflingen gewinnt Wahnsinnsspiel, Tiefenbach top

Kreisliga A2:

SV Thalfingen – SGM Albeck/Göttingen 1:2

Die SGM Albeck/Göttingen setzte sich beim SV Thalfingen knapp durch. Ewald Maier brachte die Gäste in der 30. Minute per Foulelfmeter in Führung. Moritz Moik gelang kurz vor der Pause der Ausgleich für die Gastgeber (42.). Doch noch vor dem Halbzeitpfiff schlug Ewald Maier erneut zu und erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1 für die SGM (45.).

SV Lonsee – TSV Berghülen 2:4

Der TSV Berghülen gewann beim SV Lonsee verdient mit 4:2. Niklas Ruhland brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), doch Simon Schuon glich per Foulelfmeter aus (19.). Matthias Braunmiller drehte die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gäste (30.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Oliver Linnert (65.) und Emanuel Kljajic (78.) auf 4:1. Simon Wörz gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer für Lonsee (90.+2).

SV Weidenstetten – TSV Bernstadt 1:4

Der TSV Bernstadt setzte sich beim SV Weidenstetten deutlich durch. Moritz Wald brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhten Hendrik Koros (45.+1) und Samuel Jost (45.+4) innerhalb weniger Minuten auf 3:0. Direkt nach Wiederbeginn verkürzte Yasin Çeküç per Foulelfmeter für die Gastgeber (48.), doch Alexander Eckle stellte in der 72. Minute den alten Abstand wieder her.

TSG Söflingen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 7:4

Die Zuschauer sahen in Söflingen ein spektakuläres Offensivspiel mit elf Treffern. Sofyan Eid brachte die Gäste früh in Führung (8.), ehe Benjamin Nolle (25.) und Mohammad Alkadran (37.) die Partie drehten. Direkt nach der Pause schlug Neu-Ulm jedoch zurück: Ademin Hadzic glich per Foulelfmeter aus (47.), und Sead Kapetanovic brachte die Gäste nur eine Minute später wieder nach vorne (48.). Danach drehte die TSG Söflingen auf. Moritz Fichter erzielte zunächst den Ausgleich (51.) und traf wenig später erneut zur Führung (56.), nachdem er zuvor noch einen Elfmeter verschossen hatte. Pascal Bayer (65.), Gianluca Garofalo (66.) und David Schupp (74.) bauten den Vorsprung weiter aus. Youness Alik gelang in der 88. Minute nur noch Ergebniskosmetik zum 4:7-Endstand.

SV Oberelchingen – SV Nersingen 1:0

Der SV Oberelchingen gewann gegen den SV Nersingen knapp mit 1:0. Robin Eitele erzielte bereits in der siebten Minute den einzigen Treffer der Partie. Danach verteidigten die Gastgeber den Vorsprung konzentriert bis zum Schlusspfiff.

FC Neenstetten – TSV Pfuhl 3:0

Der FC Neenstetten feierte gegen den TSV Pfuhl einen souveränen Heimsieg. Sebastian Häge brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Mark Junginger auf 2:0 (50.). Sebastian Häge sorgte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 69. Minute schließlich für die endgültige Entscheidung.

SV Asselfingen – SV Fortuna Ballendorf 2:3

Vor 250 Zuschauern drehte der SV Fortuna Ballendorf beim SV Asselfingen einen Zwei-Tore-Rückstand. Gabriel Friedrich brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Jens Stöckle erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste zurück: Holger Koch verkürzte zunächst (51.), ehe Noah Metzger nur wenig später der Ausgleich gelang (60.). In der Schlussphase sorgte Jannis Böttcher mit seinem Treffer in der 86. Minute schließlich für den 3:2-Auswärtssieg.

TSV Bermaringen – TSV Westerstetten 6:0

Der TSV Bermaringen feierte gegen den TSV Westerstetten einen klaren Kantersieg. Alexander Peter brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack früh auf die Siegerstraße (15., 22.). Danni Pedro erhöhte nur wenig später auf 3:0 (27.). Kurz vor der Pause sorgte Paul Marchfelder für den vierten Treffer (45.+5). Nach dem Seitenwechsel traf Maximilian Schmidt zum 5:0 (55.), ehe Philipp Buschow in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte.