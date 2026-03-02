Schmidt: "Wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen"

In der ersten Halbzeit stand der TuS defensiv kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche. Die qualitativ besseren Möglichkeiten lagen auf Seiten der Gäste. Mehrfach kam Altwarmbüchen zu Abschlüssen in aussichtsreicher Position, nutzte diese jedoch nicht. „Insgesamt war das 0:0 zur Pause leistungsgerecht“, sagte Schmidt.

Die Rahmenbedingungen waren schwierig. Es war für Altwarmbüchen das erste Spiel auf Naturrasen seit dem 01.11.2025. Der Platz präsentierte sich in einem schlechten Zustand, was das Kombinationsspiel beider Teams erschwerte. „Gegen Burgdorf, eine sehr robuste und körperlich starke Mannschaft, war es ein schwieriges Spiel“, erklärte Schmidt. Viele lange Bälle prägten das Geschehen.

Kurz nach Wiederbeginn kippte das Spiel. In der 46. Minute führte ein Freistoß aus dem Halbfeld zum 1:0 durch Harun Duran. Der Ball wurde im Strafraum nicht konsequent geklärt und im Gewühl über die Linie gedrückt. „Sehr unglücklich, gerade zu diesem Zeitpunkt“, so Schmidt. Nur wenig später folgte die nächste Schlüsselszene: Nach einem Diagonalball kam ein Innenverteidiger des TuS im Laufduell zu spät. Der Schiedsrichter wertete die Aktion als Notbremse und zeigte die Rote Karte.

In Unterzahl erhöhte Alexander Kamerer in der 54. Minute auf 2:0. Trotz des Rückstands und der personellen Unterlegenheit zeigte Altwarmbüchen Moral. „In Unterzahl haben wir den Ball teilweise besser laufen lassen als zuvor, haben im Zentrum unsere Sechser und Zehner häufiger gefunden und uns sogar große Chancen erspielt“, sagte Schmidt. Zwei klare Eins-gegen-eins-Situationen sowie eine Hereingabe aus kurzer Distanz blieben jedoch ungenutzt.

Statt des möglichen Anschlusstreffers fiel in der 73. Minute die Entscheidung. Kamerer traf erneut zum 3:0. In der Schlussphase verwaltete Burgdorf den Vorsprung souverän.

„Nach dem ersten Sieg der Rückrunde gegen Kleefeld sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen“, bilanzierte Schmidt. Zugleich stellte er sich vor sein Team: „Ich ziehe dennoch den Hut vor meiner Mannschaft. Wir haben Moral bewiesen und uns trotz der widrigen Umstände nicht aufgegeben.“ Bitter wiegt der Ausfall des Innenverteidigers nach der Roten Karte, der mehrere Spiele fehlen wird.

In der Tabelle bleibt Altwarmbüchen mit elf Punkten auf Rang sechzehn und damit tief im Tabellenkeller. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt weiterhin fünf Punkte. In der kommenden Woche wartet ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf.