Schmidt und Suhr führen Beckedorf/Ritterhude zum Kantersieg

Die SG Beckedorf/Ritterhude hat am 6. Spieltag der Frauen Bezirksliga Lüneburg West ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den FC Ostereistedt/Rhade mit 10:0 besiegt. Das Team steht mit 16 von 18 möglichen Punkten glänzend da und liegt bei seinem Saisonziel, oben mitzuspielen, voll im Plan.

Von Beginn an kontrollierte Beckedorf/Ritterhude das Geschehen und sorgte bereits in der ersten Halbzeit mit fünf Treffern für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel blieb das Team druckvoll und baute die Führung weiter aus. Laura Schmidt traf viermal, Miriam Suhr steuerte drei Tore bei.

„Wir sind von Beginn an konzentriert aufgetreten, haben das Spiel kontrolliert und uns schon in der ersten Halbzeit eine klare 5:0-Führung erarbeitet“, sagte Trainer Jan-Luca Grobe. „Auch nach der Pause haben wir druckvoll weitergespielt und die Begegnung verdient für uns entschieden. Besonders erfreulich war, dass sich gleich mehrere Spielerinnen treffsicher gezeigt haben, allen voran Lara Schmidt und Miriam Suhr. Trotz des deutlichen Ergebnisses bleibt unsere Chancenverwertung dennoch ausbaufähig – hier müssen wir noch konsequenter werden. Insgesamt sind wir sehr stolz auf die geschlossene Teamleistung und dankbar für die Unterstützung unserer Zuschauer, die diesen Heimsieg besonders gemacht haben.“

Durch den Kantersieg hat Beckedorf/Ritterhude bereits 25 Tore erzielt, obwohl Toptorschützin Pia Rake nach einer Verletzung im letzten Testspiel weiterhin ausfällt und noch kein Ligaspiel bestreiten konnte.