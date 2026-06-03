Schmidt und Golzsch: Stahl Riesa präsentiert erste Neuzugänge

Ben Schmidt (links) und Robby Golzsch (rechts) verstärken in der kommenden Saison Stahl Riesa. – Foto: Verein

Die Kaderplanungen für die kommende Saison nehmen bei der BSG Stahl Riesa Formen an. Die Verantwortlichen haben die ersten beiden Neuverpflichtungen unter Dach und Fach gebracht. Dabei setzt der Verein auf eine vielversprechende Mischung aus jugendlichem Elan und höherklassiger Erfahrung, um das Team für die anstehenden Aufgaben in der Sachsenliga zu rüsten.

Ein Toptalent für den Herrenbereich

Aus der U19 des Chemnitzer FC stößt Ben Schmidt zu den Elbstädtern. Der 18-Jährige, der seine fußballerischen Wurzeln beim Döbelner SC hat, genoss ab dem 14. Lebensjahr eine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum der Himmelblauen. Zuletzt war der Defensiv- und Mittelfeldakteur eine feste Größe in der U19-DFB-Nachwuchsliga, in der er 28 Partien absolvierte und zwei Tore beisteuerte. In Riesa soll der Teenager nun behutsam an die Robustheit des Männerfußballs herangeführt werden, um dort seine nächsten Entwicklungsschritte zu machen.

Oberliga-Erfahrung für die Zentrale

Für das Mittelfeld bringt Robby Golzsch reichlich Qualität mit. Der 24-Jährige wurde in den renommierten Nachwuchsabteilungen von Erzgebirge Aue und Oberlausitz Neugersdorf ausgebildet. Für Neugersdorf stand er im Anschluss drei Spielzeiten in der Oberliga auf dem Platz und bewies mit zehn Treffern auch seine Torgefahr. Nachdem Golzsch seit 2022 berufsbedingt etwas kürzertreten musste und für den SV Mügeln/Ablaß auflief, sucht er nun bei der BSG wieder die sportliche Herausforderung auf höherem Niveau.