🗣: Schmidt trotz Sieg "nicht zufrieden" – SVK "sehr effektiv"

Alexander Schmidt, Trainer des TSV Landsberg: »Ich denke, wir haben das Spiel verdient gewonnen, zumal wir relativ früh in Führung gegangen sind. Insgesamt war ich mit unserer Leistung jedoch nicht sonderlich zufrieden, da sich viele Unkonzentriertheiten und Leichtsinnsfehler eingeschlichen haben, die uns so nicht passieren dürfen. Ich möchte die Mannschaft aber in Schutz nehmen, denn das schwere Pokalspiel am Dienstag gegen Schwaben Augsburg hat deutlich Spuren hinterlassen. Wenn sich solche Fehler kollektiv häufen, ist das meist ein Zeichen von Müdigkeit und fehlender Frische, was angesichts der engen Terminfolge mit Pokal am Dienstag und Punktspiel am Freitag nachvollziehbar ist. Der tiefe, vom Regen aufgeweichte Platz hat die Situation zusätzlich erschwert. Wir wissen, dass wir schon besser gespielt haben, aber die Qualität der Mannschaft zeigt sich auch darin, dass wir trotz eines weniger überzeugenden Auftritts gewonnen haben. Jetzt heißt es, das Spiel abzuhaken und die volle Konzentration auf Deisenhofen zu richten. Da haben wir vom letzten Spiel noch etwas gutzumachen und wollen wieder eine starke Leistung zeigen.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Deisenhofen war der erwartet starke Gegner und wir mussten uns richtig strecken, um die Punkte daheim zu lassen. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr effektiv und unser Torwart hat uns die Null gehalten. Dementsprechend war ich auch trotz der 3:0-Führung nicht zufrieden. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich aggressiver im Zweikampf, hatten gute Umschaltmomente und haben daher verdient, wenn auch zu hoch gewonnen.«

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: "Das Spiel gegen Heimstetten war ein voller Erfolg. Heimstetten ist eine Mannschaft, die sehr schnell Linien überspielt, um anzugreifen. Darauf waren wir vorbereitet, hatten extra Spieler in der Defensive und haben sehr mutig verteidigt. Wir haben sehr konsequent verteidigt und im Spiel bis auf eine Chance in der ersten Halbzeit und einen unglücklichen Elfmeter nichts zugelassen. Mit Ball wollten wir unseren Spielwitz mit viel Kreativität auf den Platz bringen. Unsere Jungs sollten einfach drauflos spielen und haben das toll gemacht. In der Summe haben wir das Spiel verdient gewonnen, die Fehler von Heimstetten konsequent ausgenutzt und hätten schon früher den Sack zumachen müssen. Wir freuen uns sehr über den ersten Heimsieg der Saison und bereiten uns jetzt sehr akribisch auf das Aufsteigerduell in Gundelfingen vor."

Sarah Romert, Trainerin des SV Heimstetten: "Wir hatten on top zu Severin Müller und David Leitl gestern auch noch den Ausfall vom rotgesperrten Luka Arslan und Vitus Vochatzer zu kompensieren und haben dadurch auch Positionsmäßig einiges umstellen müssen. Wir haben in Summe aber vor allem die Energie vermissen lassen, die wir gegen 1860 II vor allem in Unterzahl auf den Platz gebracht haben und uns dann wieder zwei Tore durch individuelle Fehler selbst eingeschenkt. Die letzten 20 Minuten haben wir nochmal gedrückt, aber in Summe bleiben die drei Punkte in der Art und Weise verdient in Geretsried."