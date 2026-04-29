Schmidt trifft spät: Brunsbrock dreht Spiel in Stade

– Foto: Sarah Puvogel

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann der TSV Brunsbrock beim VfL Güldenstern Stade mit 2:1. In einem Spiel, in dem laut des Gästetrainers ein leistungsgerechtes Unentschieden wahrscheinlich das fairste Ergebnis gewesen wäre, entschied ein Treffer in der Nachspielzeit die Begegnung zugunsten des TSV.

Die Gastgeberinnen gingen in der 15. Minute nach einer Ecke durch Lisa Meyer mit 1:0 in Führung. Brunsbrock hatte die Stärke von Stade bei Standards im Vorfeld thematisiert, verteidigte in dieser Szene jedoch nicht konsequent genug.

Brunsbrock hatte sich gezielt auf das Spiel vorbereitet. Vor allem sollte der Flow der vergangenen Spiele im Defensivverbund mitgenommen werden. Der Plan ging jedoch anfangs nicht auf. „Die ersten 30 Minuten haben wir ehrlicherweise katastrophal gelöst. Im Spielaufbau hatten wir sehr viele Fehler. Gegen den Ball war es noch nicht einmal so schlimm“, erklärte Trainer Lennart Gerken.

Erst in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit fanden die Gäste besser in die Partie. „Aus meiner Sicht waren wir deutlich mehr am Drücker. Dass das 1:1 schon in der Luft lag, würde ich noch nicht sagen, aber wir waren nah dran“, meinte Gerken. Nina Martens tauchte nach Vorarbeit von Jule Bothe frei vor der Torhüterin auf, zudem strich ein Freistoß von Xenia Block aus knapp 18 Metern über das Tor.

Zur Pause reagierte Brunsbrock mit einer Umstellung auf das bekannte 4-2-3-1, um offensiv mehr Aktionen zu bekommen und gleichzeitig das Zentrum besser zu stabilisieren. „Insgesamt war es trotzdem kein gutes Spiel von uns, mit vielen Fehlpässen und technischen Fehlern“, ordnete Gerken ein.

In der 54. Minute fiel der Ausgleich durch Nina Martens. „Dabei muss man ehrlich sagen, dass wir von einigen unglücklichen Entscheidungen des Schiedsrichters profitiert haben. Sie waren eher zu unseren Gunsten. Ich kann absolut verstehen, dass Stade darüber verärgert ist, das wäre ich genauso. Wir haben nach dem Spiel auch noch viel darüber gesprochen. Insgesamt war das eine unglückliche Schiedsrichterleistung, für uns in diesem Fall aber positiv“, führte Gerken aus.

Danach erspielte sich Brunsbrock weitere Halbchancen und große Möglichkeiten. Xenia Block kam zu guten Abschlüssen, auch Sandra Woischke vergab eine große Chance. Von Stade kam im zweiten Durchgang nur noch wenig.

Die Entscheidung fiel in der 90.+1 Minute. Ammelie Schmidt traf aus halbrechter Position mit links im Fallen platziert zum 2:1.

„Zusammengefasst sind wir natürlich sehr glücklich über die drei Punkte. Wir wissen aber auch, dass ein leistungsgerechtes Unentschieden wahrscheinlich das fairste Ergebnis gewesen wäre“, bilanzierte Gerken.