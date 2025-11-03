Schmidt trifft eiskalt: Brunsbrock siegt knapp bei der FSG Altes Land

Ein sehenswerter Treffer von Amelie Schmidt entschied das Spiel zwischen der FSG 3 Meilen Altes Land und dem TSV Brunsbrock – nach einer Partie, in der die Gastgeberinnen über weite Strecken den Ton angaben.
Am 11. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West empfing die FSG 3 Meilen Altes Land den TSV Brunsbrock. Nach der schwachen Vorstellung gegen WDB wollte das Team von Trainer Carl-Philipp Pien zuhause Wiedergutmachung betreiben. „Nach der schwachen Leistung gegen WDB wollten wir zuhause wieder mehr zeigen. Wir haben früh Druck ausgeübt und den Gegner kaum ins Spiel kommen lassen“, sagte Pien. Seine Mannschaft begann mit hohem Pressing, setzte Brunsbrock früh unter Druck und hatte deutlich mehr Ballbesitz. „Es hat aber oft der letzte Pass und der Abschluss gefehlt, um dann letztendlich gefährlich zu werden“, erklärte der FSG-Trainer.
Die Gäste taten sich mit der aggressiven Spielweise des Gegners zunächst schwer. TSV-Trainer Lennart Gerken berichtete: „Bereits beim Aufwärmen haben wir gemerkt, dass uns dieses Spiel alles abverlangen wird. Der Gegner war lautstark und bis in die Haarspitzen motiviert, uns einen großen Kampf zu liefern.“ Die FSG störte früh, zwang Brunsbrock zu Fehlern im Aufbau und ließ kaum Abschlüsse zu. „Mit der körperlichen Spielweise des Gegners kamen wir in der ersten Halbzeit nur schwer zurecht und ließen uns einschüchtern. In unser gewohnt sicheres Passspiel nach vorne fanden wir nicht hinein“, räumte Gerken ein.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die FSG zunächst tonangebend. „Die zweite Halbzeit fing ähnlich an, wir sind nach dem Anstoß sofort ins Pressing gegangen und haben auch direkt die erste Gelegenheit gehabt“, sagte Pien. Doch erneut fehlte die Konsequenz im Abschluss. Brunsbrock wartete geduldig auf seine Chance – und nutzte sie eiskalt. Nach einem Ballgewinn im hohen Pressing zog Amelie Schmidt in der 56. Minute aus rund 16 Metern ab, der Ball prallte vom Innenpfosten ins Tor.
Der Rückstand zeigte Wirkung, die Gastgeberinnen verloren kurzzeitig die Ordnung. „Danach haben wir etwas gebraucht, um uns wieder zu fangen“, so Pien. Seine Mannschaft kämpfte sich jedoch zurück und übernahm wieder die Kontrolle, fand aber keinen Weg durch die kompakte Defensive. Brunsbrock verteidigte in der Schlussphase mit großem Einsatz und ließ kaum noch Möglichkeiten zu. Gerken lobte die Reaktion seines Teams: „In der Halbzeit haben wir der Mannschaft Sicherheit gegeben und bewusst ein bis zwei Änderungen vorgenommen, um den Ball besser durch die Reihen laufen zu lassen und mit Ball mehr Ruhe zu haben. Uns war auch bewusst, dass der Gegner irgendwann nachlassen würde.“
Der TSV stand nun stabil und brachte die Führung konzentriert über die Zeit. „Der Gegner hat es wirklich gut gemacht, durch die Intensität im Zweikampf wurde uns völlig unsere Stärke geraubt“, sagte Gerken, hob jedoch stolz die Leistung seines Teams hervor: „Heute war es ein reiner Sieg der Cleverheit. Hinten gut stehen und dann bekommen wir vorne immer unsere Szenen fürs Tor. Wir sind Aufsteiger und stehen nach elf Spielen mit 20 Punkten auf Platz drei.“
„Am Ende war es eine Mischung aus Pech, fehlender Power und fehlender Zeit, mit der wir das Spiel verlieren“, erklärte Pien. Trotz der Niederlage zog er ein positives Fazit: „Da war deutlich mehr drin, ein Unentschieden wäre definitiv gerecht, weil wir zu inkonsequent waren. Ein Sieg für uns wäre aber auch nicht unverdient gewesen. Aber das Spiel war ein gutes Zeichen nach dem schwachen Auftritt zuletzt. Nur am Ende zählen eben Punkte, und die haben wir schon häufiger liegen gelassen. Das werden wir aufarbeiten und thematisieren.“