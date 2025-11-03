Schmidt trifft eiskalt: Brunsbrock siegt knapp bei der FSG Altes Land

Symbolbild TSV Brunsbrock – Foto: Svenja Schützler

Ein sehenswerter Treffer von Amelie Schmidt entschied das Spiel zwischen der FSG 3 Meilen Altes Land und dem TSV Brunsbrock – nach einer Partie, in der die Gastgeberinnen über weite Strecken den Ton angaben.

Gestern, 12:00 Uhr FSG 3 Meilen Altes Land FSG 3 Meilen Altes Land TSV Brunsbrock Brunsbrock 0 1 Abpfiff Am 11. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West empfing die FSG 3 Meilen Altes Land den TSV Brunsbrock. Nach der schwachen Vorstellung gegen WDB wollte das Team von Trainer Carl-Philipp Pien zuhause Wiedergutmachung betreiben. „Nach der schwachen Leistung gegen WDB wollten wir zuhause wieder mehr zeigen. Wir haben früh Druck ausgeübt und den Gegner kaum ins Spiel kommen lassen“, sagte Pien. Seine Mannschaft begann mit hohem Pressing, setzte Brunsbrock früh unter Druck und hatte deutlich mehr Ballbesitz. „Es hat aber oft der letzte Pass und der Abschluss gefehlt, um dann letztendlich gefährlich zu werden“, erklärte der FSG-Trainer.

Die Gäste taten sich mit der aggressiven Spielweise des Gegners zunächst schwer. TSV-Trainer Lennart Gerken berichtete: „Bereits beim Aufwärmen haben wir gemerkt, dass uns dieses Spiel alles abverlangen wird. Der Gegner war lautstark und bis in die Haarspitzen motiviert, uns einen großen Kampf zu liefern.“ Die FSG störte früh, zwang Brunsbrock zu Fehlern im Aufbau und ließ kaum Abschlüsse zu. „Mit der körperlichen Spielweise des Gegners kamen wir in der ersten Halbzeit nur schwer zurecht und ließen uns einschüchtern. In unser gewohnt sicheres Passspiel nach vorne fanden wir nicht hinein“, räumte Gerken ein. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die FSG zunächst tonangebend. „Die zweite Halbzeit fing ähnlich an, wir sind nach dem Anstoß sofort ins Pressing gegangen und haben auch direkt die erste Gelegenheit gehabt“, sagte Pien. Doch erneut fehlte die Konsequenz im Abschluss. Brunsbrock wartete geduldig auf seine Chance – und nutzte sie eiskalt. Nach einem Ballgewinn im hohen Pressing zog Amelie Schmidt in der 56. Minute aus rund 16 Metern ab, der Ball prallte vom Innenpfosten ins Tor.