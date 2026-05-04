Schmidt trifft doppelt: Brunsbrock müht sich zum Heimsieg gegen O/R Der TSV Brunsbrock tut sich lange schwer gegen den FC Ostereistedt/Rhade. Erst in der Schlussphase sorgt Ammelie Schmidt für die Entscheidung. von FuPa Lüneburg · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow, Alexander Rabe

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewinnt der TSV Brunsbrock mit 3:1 gegen den FC Ostereistedt/Rhade. Der Tabellenvierte hat dabei mehr Probleme als erwartet gegen den Vorletzten.

Brunsbrock findet zunächst nicht ins Spiel. Die Gastgeberinnen wollen mehr Ballkontrolle, agieren jedoch zu fahrig und suchen zu oft das Eins-gegen-eins. „Bis zur Trinkpause waren wir sehr fahrig, haben immer wieder das Eins-gegen-eins gesucht und dadurch viele Zweikämpfe gehabt, was wir eigentlich vermeiden wollten. So macht man den Gegner nur unnötig stark“, erklärt Trainer Lennart Gerken. Nach der Trinkpause folgt die beste Phase. Ammelie Schmidt setzt sich in der 27. Minute gegen mehrere Gegenspielerinnen durch und trifft zum 1:0. Kurz darauf erhöht Charlotte Prietz nach einer unübersichtlichen Situation auf 2:0, als der Ball aus rund 15 Metern über die Torhüterin hinweg im rechten Winkel landet.