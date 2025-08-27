Schmidt spricht von „verlieren verboten“ – Mannschaft will Reaktion

Am Sonntag steht für den TuS Altwarmbüchen das nächste schwere Spiel in der Bezirksliga an. Auf heimischem Platz empfängt das Team von Trainer Sebastian Schmidt um 15 Uhr den TSV Burgdorf, der aktuell im gesicherten Mittelfeld rangiert. Nach drei Niederlagen zum Auftakt wartet Altwarmbüchen weiter auf die ersten Punkte.

Die Stimmung im Lager des Aufsteigers ist nach dem 1:6 gegen den TuS Kleefeld angespannt, doch Schmidt versucht, die Partie mit Blick nach vorne einzuordnen. „Wir treffen am Sonntag auf eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung, die seit Jahren im Bezirk spielt und dort stets im oberen Drittel vertreten war“, erklärte der Coach vor dem Derby. Trotz Respekt vor Burgdorf stellt er klar, dass sein Team auf Wiedergutmachung brennt. „Die Trainingswoche lief sehr gut. Alle sind fokussiert und möchten zeigen, dass wir verdient in dieser Liga spielen.“

Personell muss Altwarmbüchen einige Ausfälle verkraften, dennoch vertraut Schmidt seinem Kader voll und ganz. Für den Trainer hat die Partie zudem eine besondere Note: Er wohnt nur wenige Meter von der Burgdorfer Sportanlage entfernt. „Für mich persönlich lautet es verlieren verboten“, betonte er. Die Vorbereitung auf den Gegner sei abgeschlossen, die Schwächen des TSV habe er ausgemacht – verraten wollte er sie jedoch nicht.

Während Altwarmbüchen mit null Punkten Tabellenletzter ist, reist Burgdorf mit Rückenwind an. Zuletzt gewann die Elf von Trainer Dimitrios Kalpakidis mit 2:1 gegen die SG Blaues Wunder Hannover, wobei Noel Köhler und Harun Duran die Treffer erzielten. Mit sieben Zählern aus vier Spielen liegt der TSV im oberen Mittelfeld und will die Serie weiter ausbauen.