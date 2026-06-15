 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Schmidt mit Top-Wert: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 1 Mittelrhein

Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community.

von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Phillip Schmidt hatte ein Dauer-Abo in der Elf der Woche der Bezirksliga 1.
Phillip Schmidt hatte ein Dauer-Abo in der Elf der Woche der Bezirksliga 1. – Foto: Michael Kleinjung

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BZL Mittelrhein St. 1
Deutz 05
DJK Südwest
FC Hürth II
SV Bergfried

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1

Torhüter

Benett Perchtold (26) DJK Südwest: 28 Einsätze, eine Vorlage, vier Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Enrico Interrante (26) SV Deutz: 27 Einsätze, vier Tore und 15 Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Ilias Koaibi (20) SV Deutz: 26 Einsätze, zehn Tore und sieben Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Sven Thalmann (29) SpVg Rheindörfer: 30 Einsätze, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

– Foto: red

🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung

Mittelfeld

Phillip Schmidt (31) SV Frielingsdorf: 28 Einsätze, 19 Tore und elf Vorlagen, 13 Nominierungen für die Elf der Woche

Berkan Durdu (27) SV Schönenbach: 26 Einsätze, elf Tore und elf Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Justin Raider (30) SC Köln: 26 Einsätze, sechs Tore und sechs Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Moritz Borchert (19) FC Hürth Ⅱ: 17 Einsätze, zwei Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Anton Musculus (27) TV Hoffnungsthal: 26 Einsätze, 17 Tore und sieben Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Phil Kramer (22) SSV Jan Wellem: 25 Einsätze, elf Tore und fünf Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Volkan-Hüsevin Sevinc (24) SV Deutz: 27 Einsätze, 16 Tore und acht Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.