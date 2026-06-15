Schmidt mit Top-Wert: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 1 Mittelrhein Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Phillip Schmidt hatte ein Dauer-Abo in der Elf der Woche der Bezirksliga 1. – Foto: Michael Kleinjung

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 Torhüter Benett Perchtold (26) DJK Südwest: 28 Einsätze, eine Vorlage, vier Nominierungen für die Elf der Woche Abwehr Enrico Interrante (26) SV Deutz: 27 Einsätze, vier Tore und 15 Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Ilias Koaibi (20) SV Deutz: 26 Einsätze, zehn Tore und sieben Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche Sven Thalmann (29) SpVg Rheindörfer: 30 Einsätze, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

– Foto: red