Schmidt mit Top-Wert: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 1 Mittelrhein

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.
Benett Perchtold (26) DJK Südwest: 28 Einsätze, eine Vorlage, vier Nominierungen für die Elf der Woche
Enrico Interrante (26) SV Deutz: 27 Einsätze, vier Tore und 15 Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Ilias Koaibi (20) SV Deutz: 26 Einsätze, zehn Tore und sieben Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Sven Thalmann (29) SpVg Rheindörfer: 30 Einsätze, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung
Phillip Schmidt (31) SV Frielingsdorf: 28 Einsätze, 19 Tore und elf Vorlagen, 13 Nominierungen für die Elf der Woche
Berkan Durdu (27) SV Schönenbach: 26 Einsätze, elf Tore und elf Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Justin Raider (30) SC Köln: 26 Einsätze, sechs Tore und sechs Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Moritz Borchert (19) FC Hürth Ⅱ: 17 Einsätze, zwei Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Anton Musculus (27) TV Hoffnungsthal: 26 Einsätze, 17 Tore und sieben Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Phil Kramer (22) SSV Jan Wellem: 25 Einsätze, elf Tore und fünf Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Volkan-Hüsevin Sevinc (24) SV Deutz: 27 Einsätze, 16 Tore und acht Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.