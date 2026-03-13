Schmidt: „Die Jungs sind heiß und wollen eine Reaktion zeigen“

– Foto: Thomas Rinke

Für den TuS Altwarmbüchen steht am Sonntag, 15.03.2026 um 15:00 Uhr das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf der Bezirksliga 2 Hannover an. Im Heimspiel trifft die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmidt auf den MTV Engelbostel-Schulenburg, der aktuell zum oberen Tabellendrittel gehört.

Nach der 0:3-Niederlage in Burgdorf soll nun vor eigenem Publikum eine Reaktion folgen. Gleichzeitig wartet mit Engelbostel ein Gegner, der über viel Erfahrung und körperliche Präsenz verfügt. „Das ist eine körperlich sehr robuste Mannschaft mit viel Erfahrung und einigen guten Einzelspielern. Das Hinspielergebnis war damals deutlich und auch der Spielverlauf entsprechend klar“, erklärte der Trainer mit Blick auf das 0:3 aus der Hinrunde.

Die Vorbereitung auf die Partie verlief für Altwarmbüchen allerdings ungewöhnlich. Das geplante Spiel gegen TuS Davenstedt am vergangenen Wochenende musste kurzfristig abgesagt werden, weil der Platz nicht bespielbar war. „Die Jungs sind auf jeden Fall heiß. Nach der Spielabsage gegen Davenstedt waren sie schon enttäuscht. Wir wollten eigentlich eine Reaktion auf das Spiel gegen den TSV Burgdorf zeigen, aber dazu hatten wir keine Gelegenheit, weil wir nicht spielen konnten“, sagte Schmidt.

Für den TuS hat die Partie zusätzliche Bedeutung, weil es nach längerer Zeit wieder ein Heimspiel ist. „Für uns ist es außerdem das erste Heimspiel seit längerer Zeit. Darauf freuen wir uns natürlich. Das wollen wir nutzen, um die nächsten wichtigen Punkte zu holen“, so Schmidt.

Trotz der Niederlage in Burgdorf sieht der Trainer seine Mannschaft auf einem ordentlichen Weg. „Die Rückrunde war bislang eigentlich ordentlich. Wenn man sich die Chancen anschaut, hätten wir dort durchaus ein anderes Ergebnis erzielen können. Durch die Rote Karte wurde der Spielverlauf dann sehr ungünstig für uns.“

Der Gegner reist mit Rückenwind an. Am vergangenen Spieltag setzte sich der MTV Engelbostel-Schulenburg mit 4:2 gegen TuS Kleefeld durch. Louis Trollmann traf dabei doppelt, außerdem waren Johannes Obermann und Andres Berger erfolgreich. Mit 35 Punkten rangiert Engelbostel aktuell auf Platz sechs und gehört damit zu den formstärkeren Teams der Liga.

Für Altwarmbüchen geht es hingegen weiterhin um jeden Punkt. Mit elf Zählern aus siebzehn Spielen belegt der Aufsteiger Rang sechzehn und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt bereits mehrere Punkte.

Schmidt erwartet deshalb eine Mannschaft, die von Beginn an alles investiert: „Ich bin guter Dinge, dass wir am Sonntag eine Mannschaft auf dem Platz sehen werden, die alles reinwirft, kämpft und beißt, um im Abstiegskampf die nächsten drei Punkte einzusammeln.“