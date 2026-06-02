Schmidt-Abschied krönt Weidas Sieg

Nun wurde Fußball gespielt und Weida wurde seiner Favoritenrolle sofort gerecht. In der 4. Minute bereitete Simon Fuchs vor und Hugh Graham vollendete in der Mitte zur Weidaer Führung. Fuchs traf dann das Außennetz und Peukers Heber wehrte Saalfelds junger Torwart Kaßner ab. Bei einem Ausbruchsversuch der Gäste musste Weidas Torwart Lucas Soldera zweimal retten. Als Dominic Schmidt dann Peuker bediente war der Saalfelder Keeper erneut zur Stelle. Kurz vor der Pause ein Aussetzer von Torwart Soldera, aber die Saalfelder konnten davon nicht profitieren und trafen nur das Außennetz.

Nach 55 Minuten Riesenchancen für Simon Fuchs und Benjamin Langhof, aber die Gäste klärten zur Ecke. Beide Teams schöpften ihr Wechselkontingrnt voll aus. Bei Weida kam auch Christopher Lehmann in die Partie und beförderte einen Querpaass von Graham am langen Pfosten ohne Mühe zum 2:0 in die Maschen. Fünf Minuten vor der Abpfiff das 3:0, als der ebenfalls ins Spiel gekommene Pascal Wollnitzke mit einem tockenen Schuss von der Strafaumgrenze traf. Nun wurde es emotional, denn Dustin Schmidt kam ins Spiel. Er hatte sich gegen Dynamo Dresden einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem nicht mehr gespielt. Mit dem Kurzeinsatz verabschiedete er sich vom Weidaer Publikum. Ein Tor fiel aber noch. In der Nachspielzeit umkurvte Saalfelds bester Torschütze Stan Kleyla Torwart Soldera und traf aus spitzem Winkel zum 3:1- Endstand.