Schmidmühlen holt Talent und sucht neuen Co-Spielertrainer

Teammanager Dominik Meier (links) und Trainer Alexander Greger (links) nehmen den jungen Neuzugang Patrick Simon in ihre Mitte. – Foto: SV Schmidmühlen

Positive Emotionen durfte der SV Schmidmühlen in die Sommerpause hineinnehmen. Am letzten Spieltag der Kreisliga Süd feierte man im prestigeträchtigen Vilstal-Derby in Rieden einen Last-Minute-Sieg. Das „goldene Tor“ fiel erst in der 93. Minute. Vorzeitig konnte der anvisierte Klassenerhalt eingetütet werden. Letztendlich schlossen die Mannen um Spielertrainer Alex Greger die Saison als Tabellensiebter mit 36 Punkten ab. Mit Blick auf die neue Spielzeit tut sich ein bisschen was im SVS-Kader. Eine interessante Neuverpflichtung steht ein schmerzhafter Abgang gegenüber.

Längst klar ist, dass Alexander Greger sein Traineramt in Schmidmühlen über die Saison hinaus ausführen wird. Der 36-jährige Routinier und der Verein gehen in ihre dritte gemeinsame Saison. Weiter an Bord bleibt auch Hans Flierl, der seit drei Jahren die Kreisklassen-Mannschaft coacht. „Es harmoniert gut – auch in Kombination mit dem Trainer der Zweiten“, berichtet Abteilungsleiter Christian Hummel, der die Verlängerungen der Trainer bereits letzten Herbst festzurren konnte.



Aus dem bisherigen Trainerteam scheidet allerdings der spielende Co-Trainer Joel Lichtenfeld aus. Der 28-Jährige entschied sich – obwohl er dem SVS zunächst seinen Verbleib zugesagt hatte – für einen Wechsel zum 1. FC Schlicht in die Bezirksliga Nord. Auch der junge Philipp Grunewald verließ den Klub zuletzt in Richtung Schlicht. „Auf die Schnelle ist es schwierig, einen spielenden Co-Trainer zu finden“, seufzt Hummel. Die Verantwortlichen sind gegenwärtig noch auf der Suche nach einem passenden Ersatz für Lichtenfeld.



