Schmidle schießt Andelsbach weiter

Auf einem gut gefüllten Hännemer Sportplatz trafen sich die beiden Ligakonkurrenten mit unterschiedlichen aber am Ende ausgleichenden Vorzeichen. Während Andelsbach beflügelt vom 8:2 Sieg gegen den VfB Waldshut mit einem dezimierten Kader antreten musste, konnte Bad Säckingen zwar mit einer vollbesetzten Bank starten, hatte dafür aber eine überraschende Niederlage gegen den FC Tiengen II im Gepäck. Und so war es nicht überraschend, dass ein zunächst zerfahrenes Spiel nach 20 Minuten 1:1 Unentschieden stand. Das erste Tor an diesem Mittwochabend erzielte Kapitän Christian Eschbach nach klasse Vorarbeit von Tom Jehle (9. Min). Jehle war davor sehenswert von Elias Willmann in Szene gesetzt worden, als dieser die gegnerische Abwehr überlüpfen und den startenden Jehle bedienen konnte. Hier war schon abzusehen, dass die auf Abseits lauernde Säckinger defensive schlagbar war. Die frühe Führung wurde bereits nach 5 weiteren Minuten durch Ababneh egalisiert. Nach einem unnötigen Foul vor dem Sechzehner, brachte Andelsbach den Gegner zu einer gefährlichen Möglichkeit. Der anschliessende Freistoss konnte unglücklicherweise nur zu Ababneh geklatscht werden, der liess nicht lange fackeln und glich zum 1:1 aus. In den nächsten Minuten war vor allem eines zu beobachten und hören, Andelsbach setzte entweder die Kugel knapp neben das Gehäuse, oder aber, ein Abseitspfiff hielt die Heimmannschaft zurück. An dieser Stelle muss erwähnt sein, dass nicht nur Säckingen noch die Spieler gut in die Falle laufen liess, sondern auch dass Christian Rapp, Unparteiischer an diesem Abend, alle Situation richtig erkannte. Kompliment an dieser Stelle. Auch lag er richtig, als er nach gut 30 Minuten die ersten hitzigen Diskussionen gut aufgelöst hatte.