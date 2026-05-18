Schmiding spielt Relegation – Freyung feiert die perfekte Saison

Hinterschmiding feiert den Einzug in die Relegation. – Foto: www.sp4ort.de

Was für ein dramatischer, emotionaler und schlichtweg vogelwilder Abschluss der Saison 2026 in der A-Klasse Freyung! Am 26. und letzten Spieltag wurden noch einmal Geschichten geschrieben, die man so schnell nicht vergessen wird. Vor einer atemberaubenden Kulisse von über 800 Zuschauern bezwang der SSV Hinterschmiding den TSV Ringelai im ultimativen Relegations-Krimi und tilgte damit die bitteren Erinnerungen aus dem Vorjahr. Währenddessen krönte der TV Freyung seine meisterliche Spielzeit vor heimischer Kulisse und blieb über die gesamte Saison hinweg ungeschlagen. Diese und alle weiteren Spiele des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Es hat nicht sollen sein für die junge Truppe aus Böhmzwiesel. Auch im letzten Heimspiel der Saison blieb der erhoffte erste Punktgewinn verwehrt. Die Bezirksliga-Reserve aus Grainet erwischte vor 90 Zuschauern einen Blitzstart, als Fabian Pietzonka bereits in der 3. Minute zum 0:1 traf. Böhmzwiesel kämpfte wacker und hielt das Ergebnis lange Zeit offen, im letzten Drittel fehlte jedoch erneut die nötige Durchschlagskraft. In den Schlussminuten schwanden bei den Hausherren die Kräfte, was Kilian Fuchs (89.) und Patrick Haugeneder (90.+1), der damit die größte Geschichte an diesem Tag schrieb, eiskalt bestraften. Böhmzwiesel beendet eine extrem bittere Saison ohne einen einzigen Zähler auf dem Konto.

Tore: 0:1 Fabian Pietzonka (3.), 0:2 Kilian Fuchs (89.), 0:3 Patrick Haugeneder (90.+1) ---

Im Kellerduell sahen die Zuschauer am Sonntagnachmittag eine muntere Begegnung, die erst im zweiten Durchgang so richtig an Fahrt aufnahm. Die Röhrnbacher Reserve schien den Heimsieg nach Toren von Tobias Lorenz (66.) und Eric Lorenz (74.) bereits in der Tasche zu haben. Doch die Spielgemeinschaft steckte nicht auf: Stefan Mittendorfer leitete in der 82. Minute mit dem Anschlusstreffer die Schlussoffensive ein. Als der Schiedsrichter bereits die Pfeife zum Abpfiff ansetzte, war es Tim Biebl, der in der 90. Minute zum 2:2-Ausgleich traf und den Röhrnbachern den sicher geglaubten Dreier noch aus den Händen riss. Tore: 1:0 Tobias Lorenz (66.), 2:0 Eric Lorenz (74.), 1:2 Stefan Mittendorfer (82.), 2:2 Tim Biebl (90.) ---

Nachdem die Meisterschaft bereits in der Vorwoche eingetütet wurde, ging es für die Kreisstädter am letzten Spieltag nur noch um die Kür – und um die weiße Weste. Im Stadion am Oberfeld entwickelte sich gegen den Tabellenvierten aus Karlsbach eine zähe Partie. Die Gäste versteckten sich keineswegs, doch der frischgebackene Meister schlug im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt zu. In der 58. Minute herrschte nach einer Ecke wildes Gestochere im Karlsbacher Strafraum, ehe Felix Seitz die Übersicht behielt und zu seinem 16. Saisontor einnetzte. Den Schlusspunkt unter eine makellose Saison setzte Tobias Wittmann in der Nachspielzeit (90.+1) mit dem Treffer zum 2:0-Endstand. Freyung beendet die Saison ohne eine einzige Niederlage (18 Siege, 6 Remis) und verabschiedet sich hochverdient in Richtung Kreisklasse. Tore: 1:0 Felix Seitz (58.), 2:0 Tobias Wittmann (90.+1) ---

Der SV Kumreut hat seine starke Rückrunde bestätigt und schloss die Saison mit einem dicken Ausrufezeichen ab. Beim SC Herzogsreut war die Haidl-Elf über die gesamten 90 Minuten das tonangebende Team. Kurz vor der Pause brachte Johannes Haidl die Gäste in der 41. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag: Ein Doppelschlag von Petr Balousek (57., 61.) schraubte das Ergebnis zügig auf 0:3 hoch. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Lukas Fischer in der 66. Minute zum 0:4-Auswärtserfolg. Während Kumreut damit bis auf einen Punkt an den fünften Platz heranrückt, trudelt Herzogsreut auf Rang sieben ins Ziel. Tore: 1:0 Johannes Haidl (41.), 2:0 Petr Balousek (57.), 3:0 Petr Balousek (61.), 4:0 Lukas Fischer (66.) ---

Die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen dominierte das Geschehen zunächst und führte durch Tore von Philipp Eberle (35.), Maximilian Westall (44.) und Felix Kühberger (50.) scheinbar uneinholbar mit 0:3. Doch dieser Vorsprung sollte nicht ausreichen. Johannes Winter leitete in der 55. Minute mit dem 1:3 die Aufholjagd ein, Niklas Friedl verkürzte in der 71. Minute auf 2:3. Nur zwei Minuten später stellte Nico Sigl per Foulelfmeter die Uhren wieder auf Null – 3:3 (73.)! Erneut Sigl drehte die Partie in der 80. Minute endgültig auf 4:3, ehe Tobias Weichselsdorfer in der 83. Minute auf 5:3 erhöhte. Den Schlusspunkt unter diese sensationelle 35-Minuten-Gala setzte der überragende Sigl mit seinem dritten Treffer zum 6:3-Endstand (85.). Tore: 0:1 Philipp Eberle (35.), 0:2 Maximilian Westall (44.), 0:3 Felix Kühberger (50.), 1:3 Johannes Winter (55.), 2:3 Niklas Friedl (71.), 3:3 Nico Sigl (73. Foulelfmeter), 4:3 Nico Sigl (80.), 5:3 Tobias Weichselsdorfer (83.), 6:3 Nico Sigl (85.) ---