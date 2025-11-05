Schmidgaden begibt sich auf Trainersuche

In der Kreisliga West des Spielkreises Cham/Schwandorf durchlebt der FC Schmidgaden momentan eine schwere Phase. Auch im Herbst war bislang keine Besserung in Sicht. Seit neun Spielen hat die Mannschaft um Kapitän Michael Probst keinen Sieg mehr eingefahren, holte in diesem Zeitraum nur einen mickrigen Punkt. Als Konsequenz ist die Abstiegszone auf vier Zähler herangerückt für den aktuellen Tabellenzehnten, der zuletzt wegen einer Spielabsage ein freies Wochenende genoss. Der anhaltende Negativtrend zog nun personelle Konsequenzen nach sich. Die Vereinsverantwortlichen suchten vor wenigen Tagen das Gespräch mit Trainer Christopher Neidl. Beide Seiten verständigten sich darauf, neue Impulse zu setzen und die Trainer-Zusammenarbeit zu beenden. Bis zur Winterpause übernimmt ein Spieler-Duo aus den eigenen Reihen das Training.

Christopher Neidl ist ein echtes Urgestein beim FC Schmidgaden. Viele Jahre trug er das Spielertrikot des FCS, in der Saison 2017/18 ging es einmal sogar hoch in die Bezirksliga. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere übernahm der 40-Jährige im Sommer 2024 das Traineramt. Die erste gemeinsame Saison schloss der FCS auf dem vorletzten Tabellenplatz ab, rettete sich mit zwei Siegen in der Relegation. Die laufende Runde startete eigentlich ziemlich positiv, eher der Knacks kam. Dies ist auch an einem gewissen Verletzungspech festzumachen.



Die Verantwortlichen bedauern die Trennung: „Die FC-Führung betont und weist daraufhin, dass Neidl nicht allein für die fehlenden Punkte verantwortlich ist. Er hat immer alles gegeben. Wir sind ihm dankbar, dass er die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen hat“, erklärt Ehrenvorsitzender Josef Schimmer gegenüber den Oberpfalz-Medien.



Für Neidl selbst kam die Trennung nicht ganz überraschend. Es habe sich ja angedeutet, sagt er den Oberpfalz-Medien. Die fehlende Konstanz in den Leistungen kann sich der Ex-Coach selbst nicht so recht erklären – die Mannschaft hat in Neidls Augen wesentlich mehr Qualität, als es die aktuelle Platzierung aussagt. Böses Blut fließt ob seines Trainer-Aus definitiv keines. Im Gegenteil: Neidl wird dem Verein weiter treu bleiben und mitwirken. Derweil wird die Mannschaft bis zur Winterpause von den beiden Spielern Alexander Schmidl und Manuel Polleti betreut und gecoacht. Parallel läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer an.