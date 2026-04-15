Schmidberger verlässt den FC Mittelbiberach nach 18 Jahren

Beim FC Mittelbiberach aus der Kreisliga A2 Oberschwaben endet nach dieser Saison eine prägende Ära. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird Trainer Matthias Schmidberger seine Tätigkeit im Sommer 2026 beenden. Der Schritt erfolgt unabhängig vom Ausgang der laufenden Spielzeit und markiert das Ende einer außergewöhnlich langen und erfolgreichen Verbindung zwischen Trainer und Verein.
„Matthias Schmidberger, seit Sommer 2022 Trainer beim FC Mittelbiberach und seit vielen Jahren prägende Figur des Vereins, wird seine Tätigkeit im Sommer 2026 unabhängig der Rückrunde beenden“, so der FC Mittelbiberach. Damit verliert der FCM nicht nur seinen aktuellen Cheftrainer, sondern eine Persönlichkeit, die den Verein über fast zwei Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichen Rollen entscheidend mitgeprägt hat.
18 Jahre beim Heimatverein
Die Zahlen verdeutlichen die enge Bindung zwischen Schmidberger und dem FC Mittelbiberach. „Matthias Schmidberger war erst 14 Jahre Spieler und anschließend 4 Jahre Trainer beim FCM.“ Eine derartige Vereinstreue ist im Amateurfußball selten geworden und verleiht seinem Abschied zusätzliche Bedeutung.
Der Verein spricht daher auch von einem Einschnitt mit historischem Gewicht: „Damit geht in Mittelbiberach eine Ära zu Ende, die von außergewöhnlicher Vereinstreue und sportlichem Erfolg geprägt war. Die Entscheidung aufzuhören, teilte Matthias Schmidberger den beiden Abteilungsleitern Patrick Weiß und Jan Fischbach in der Winterpause mit.“
Frühzeitige Nachfolgeregelung
Der FC Mittelbiberach reagierte frühzeitig auf die anstehende Veränderung und schuf bereits Monate vor Saisonende Planungssicherheit. „Bereits Anfang Februar konnten wir einen neuen Trainer für die kommende Saison verpflichten und haben dadurch frühzeitig Planungssicherheit.“
Die Nachfolge übernimmt Daniel Hiller, der zuletzt in der Saison 2024/25 die SG Laupertshausen/Maselheim trainierte. Der Verein verbindet mit der Verpflichtung klare Erwartungen. „Mit Daniel Hiller haben wir einen erfahrenen Trainer gefunden, von dem wir überzeugt sind, die sehr gute sportliche Entwicklung unter Matthias Schmidberger weiterzuführen.“
Sportlich weiter in Schlagdistanz
Noch aber liegt der Fokus auf der laufenden Saison. Der FC Mittelbiberach steht mit 42 Punkten auf Rang fünf der Kreisliga A2 Oberschwaben und hat acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Zuletzt musste die Mannschaft allerdings einen Dämpfer hinnehmen, als sie überraschend mit 0:1 gegen den SV Winterstettenstadt verlor.
Am kommenden Sonntag bietet sich im Heimspiel gegen den SV Eintracht Seekirch die Chance zur direkten Reaktion. Gleichzeitig beginnt für Verein und Umfeld bereits der bewusste Abschied von einem Mann, der den FC Mittelbiberach wie kaum ein anderer der vergangenen Jahre verkörpert hat.