Schmidberger verlässt den FC Mittelbiberach nach 18 Jahren Nachfolger wird zur kommenden Saison Daniel Hiller von Matthias Kloos · Gestern, 23:18 Uhr · 0 Leser

Matthias Schmidberger (links im Bild) und Daniel Hiller – Foto: SVM/ C. Borner

Beim FC Mittelbiberach aus der Kreisliga A2 Oberschwaben endet nach dieser Saison eine prägende Ära. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird Trainer Matthias Schmidberger seine Tätigkeit im Sommer 2026 beenden. Der Schritt erfolgt unabhängig vom Ausgang der laufenden Spielzeit und markiert das Ende einer außergewöhnlich langen und erfolgreichen Verbindung zwischen Trainer und Verein.

„Matthias Schmidberger, seit Sommer 2022 Trainer beim FC Mittelbiberach und seit vielen Jahren prägende Figur des Vereins, wird seine Tätigkeit im Sommer 2026 unabhängig der Rückrunde beenden“, so der FC Mittelbiberach. Damit verliert der FCM nicht nur seinen aktuellen Cheftrainer, sondern eine Persönlichkeit, die den Verein über fast zwei Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichen Rollen entscheidend mitgeprägt hat. 18 Jahre beim Heimatverein

Die Zahlen verdeutlichen die enge Bindung zwischen Schmidberger und dem FC Mittelbiberach. „Matthias Schmidberger war erst 14 Jahre Spieler und anschließend 4 Jahre Trainer beim FCM.“ Eine derartige Vereinstreue ist im Amateurfußball selten geworden und verleiht seinem Abschied zusätzliche Bedeutung. Der Verein spricht daher auch von einem Einschnitt mit historischem Gewicht: „Damit geht in Mittelbiberach eine Ära zu Ende, die von außergewöhnlicher Vereinstreue und sportlichem Erfolg geprägt war. Die Entscheidung aufzuhören, teilte Matthias Schmidberger den beiden Abteilungsleitern Patrick Weiß und Jan Fischbach in der Winterpause mit.“