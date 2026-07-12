Schmetgens und Co verlieren EM-Finale

– Foto: Thies Meyer

Es hat nicht gereicht: Die U19-Nationalelf mit dem ehemaligen A/O/B/H/H-Nachwuchsspieler Mick Schmetgens verlor das EM-Finale gegen Spanien mit 0:2 (0:1).

Die Spanier waren am Ende schlichtweg zu gut. "Die Niederlage heute setzt uns schon ein bisschen zu", so DFB-Trainer Christian Wörns nach dem Abpfiff. "Man ist einfach enttäuscht. Aber man muss auch das Positive rausziehen dürfen und fairerweise sagen: Spanien ist wirklich eine Top-Mannschaft."

Gegen das herausragende Team dieser EM um die beiden Ausnahmetalente Thiago Pitarch (Real Madrid) und Xavi Espart (Barcelona) hielt die deutsche Auswahl mit Mick Schmetgens in der Startelf ohne Frage gut mit und hatte durch den Hamburger Otto Stange zwei vielversprechende Möglichkeiten (10., 30.), musste aber kurz vor der Pause das 0:1 durch Hugo Lopez, der per Abstauber traf, hinnehmen (44.).

Schon zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang Spaniens Innenverteidiger Mario Rivas nach einem Eckball per Kopf das vorentscheidende 2:0 (48.). Und Deutschland? Das Wörns-Team war bemüht, und hatte durch den Neu-Kieler Moritz Reimers noch eine große Chance zum Anschlusstor (57.) - doch vergebens.

"Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt", so Wörns, der am Ende die Leistungen seiner jungen Elf mit Talenten wie Torwart Florian Hellstern, Kapitän Francis Onyeka, Otto Stange, Luca Erlein, Montrell Culbreath und eben Mick Schmetgens hervorhob. ""Aber ich bin auch stolz auf die Mannschaft, was sie geleistet hat und wie die Entwicklung in den letzten zwei Jahren war."