Schmetgens und Co siegen

– Foto: Timo Babic



Was für ein Auftakt! Bereits nach 32 Minuten führte die stark aufspielende deutsche Auswahl - mit Schmetgens in der Startelf - nach Treffern von Kapitän Francis Onyeka per Elfmeter und des Hamburgers Otto Stange sowie einem Eigentor der Dänen mit 3:0.

Doch in der Folgezeit verkürzte Dänemark auf 2:3 - ehe Stange per Strafstoß seinen zweiten Treffer erzielte (61.). Den Dänen gelang zwar in der Schlussphase nochmals das Anschlusstor (72.). Doch einen weiteren Gegentreffer konnte die deutsche Defensive um Mick Schmetgens, der sich nach dem Spiel sehr erleichtert über die drei Punkte zum EM-Auftakt zeigte, verhindern.

Nach diesem 4:3-Erfolg hat die deutsche Auswahl beste Chancen auf das EM-Halbfinale und trifft am Mittwoch (Anstoß 21 Uhr) im zweiten Vorrundenspiel auf Gastgeber Wales, der zu Turnierbeginn gegen Spanien mit 0:7 verlor. (am)