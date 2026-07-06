Schmetgens & Co nun gegen die Ukraine

– Foto: SSVg Velbert 02

Nun steht der Halbfinalgegner der deutschen U19-Nationalmannschaft fest. Das deutsche Team um den Werderaner Mick Schmetgens trifft am Mittwoch in Wales auf die Ukraine.



Schmetgens war am Samstag - wie so viele andere Stammspieler - nicht dabei, als die deutsche Auswahl das letzte Gruppenspiel gegen Spanien, die auch auf zahlreiche Stammkräfte verzichteten, deutlich mit 0:4 verlor. Wesentlich wichtiger wird es aber am Mittwoch. Hier trifft die DFB-Auswahl im EM-Halbfinale auf die Ukraine, die am Sonntag ihr letztes Gruppenspiel gegen Italien mit 1:0 gewann. Das andere Semifinale bestreiten Top-Favorit Spanien und Kroation. Das Endspiel findet am 11. Juli statt. (am)