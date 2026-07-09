Schmetgens & Co im Finale

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Finale! Die deutsche U19-Nationalmannschaft schlug im EM-Halbfinale im legendären Racecourse Ground des AFC Wrexham die Ukraine mit 2:1 (1:1). Der entscheidende Treffer gelang DFB-Kapitän Francis Onyeka in der Nachspielzeit.

Was für ein Ende! Es lief bereits die Nachspielzeit, da erzielte Kapitän Francis Oneyka nach Vorlage des Hamburgers Otto Stange das späte 2:1-Siegtor. Ein Tor - wie Stange später erzählen sollte - mit Ansage: "Vor der letzten Flanke kam Francis zu mir und sagte: Jetzt machen wir ein Tor!"

Nach dem Spiel war aber nicht nur von Oneyka oder Stange die Rede, sondern vor allem auch von der starken deutschen "Restverteidigung" um den Ahrenswohler Mick Schmetgens, die gegen die so hochbegabte ukrainische Offensive eine ganz entscheidende Rolle in diesem Halbfinale spielte. "Es war eine Weltklasse-Leistung unserer Verteidigung", so Trainer Christian Wörns, selbst ja der berühmten Waldhöfer Abwehrschule entstammend. "Auch wenn man so hoch stehen muss. Das Gefühl ist nicht immer toll, weil Raum hinter dir ist, aber das ist die Art und Weise, wie wir spielen wollen."

Die deutsche Auswahl hatte die Partie vor allem in der ersten Halbzeit dominiert, musste aber kurz vor der Pause das 0:1 durch Vitaliy Hlyut hinnehmen. Doch da gibt es ja noch diesen "Hamburger Jung" - Otto Stange traf unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff nach einer Vorlage von Boris Mamuzah Lum zum so wichtigen 1:1-Ausgleich.

Es war in der zweiten Hälfte über weite Strecken ein zähes Spiel. Deutschland blieb überlegen, doch die Ukraine hatte immer wieder Kontergelegenheiten - und in dieser Phase unterband wiederholt Werder-Profi Mick Schmetgens Angriffe des Gegners. Was den RTL-Sport Kommentator nach einer bemerkenswerten Abwehraktion von Schmetgens zu folgendem Ausruf bewog: "Ein Typ Innenverteidiger, der Wörns gefällt, der sich reinwirft, von Zweikampf zu Zweikampf denkt."

Im Finale trifft die deutsche Auswahl nun am Samstag (Anstoß 20 Uhr) auf den großen Favoriten Spanien, der sein Halbfinale mit 3:0 gegen Kroatien gewinnen konnte. "Jeder hat Bock, jeder freut sich auf das Finale", so Mick Schmetgens nach dem Abpfiff. "Wir bereiten uns wie immer vor und dann machen wir unser Ding im Finale!"