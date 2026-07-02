Schmetgens und Co erreichen Halbfinale

– Foto: SSVg Velbert 02

Das DFB-Team schlug am Mittwoch im Racecourse Ground in Wrexham Turnier-Gastgeber Wales mit 4:0 (2:0).

Ein legendäres Stadion, in dem seit 1877 Länderspiele ausgetragen werden, eines - dank der Doku "Welcome to Wrexham" - mittlerweile weltberühmten Klubs: Die U19-Auswahl zeigte in der Spielstätte des Wrexham AFC eine starke Leistung und führte bereits zur Pause durch Treffer von Kapitän Francis Onyeka (21.) und Montrell Cullbreath (30.) mit 2:0.

Auch im zweiten Spielabschnitt bestimmte die deutsche Elf, bei der Werder-Profi Mick Schmetgens - wie erwartet - erneut zur Startelf gehörte, die Begegnung. Der Hamburger Otto Stange (58.) und Jykese Fields (90.) erhöhten noch auf 4:0 für die Elf von Trainer Christian Wörns, die sich damit nicht nur vorzeitig für das EM-Halbfinale, sondern auch für die U20 WM im nächsten Jahr in Aserbaidschan und Usbekistan qualifizierte.

Am Samstag trifft das Wörns-Team im letzten Gruppenspiel auf Turnierfavorit Spanien (Anstoß 15 Uhr).