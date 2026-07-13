Schmetgens im Interview über die EM

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Dem DFB - genauer gesagt DFB-Mitarbeiter Oliver Freier sei Dank - kurz vor dem Rückflug vom Flughafen Manchester stand Mick Schmetgens - Vize-Europameister mit der U19 - noch für ein Interview zur Verfügung.
Schmetgens über die 0:2-Finalniederlage gegen Spanien
"Also, wenn man ein Finale spielt, will man es immer gewinnen - egal, wer einem gegenübersteht. Man muss aber auch sagen, dass Spanien eine sehr gute Mannschaft hat und verdient gewonnen hat. Nur: Mit etwas Glück wäre für uns mehr drin gewesen. Wenn wir das 1:0 machen - und die Möglichkeiten hatten wir ja -, sieht das Spiel anders aus. Ein bisschen ärgerlich ist es im nachhinein natürlich."
Schmetgens über die Entwicklung der Elf und den Verlauf der EM
"Es war eine Top-Zeit mit dem Team. Wir haben uns als Mannschaft in den letzten zwei Jahren sehr weiterentwickelt und das haben wir auch noch mal bei diesem Turnier bestätigt. Es war ein super Turnier vom gesamten Team."
Schmetgens über die nächsten Wochen
"In den nächsten Tagen werde ich mich etwas erholen und dann steht das Trainingslager in Österreich mit Werder an." (am)