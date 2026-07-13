Schmetgens im Interview über die EM von Andreas Meier · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Heidmann

Dem DFB - genauer gesagt DFB-Mitarbeiter Oliver Freier sei Dank - kurz vor dem Rückflug vom Flughafen Manchester stand Mick Schmetgens - Vize-Europameister mit der U19 - noch für ein Interview zur Verfügung. Schmetgens über die 0:2-Finalniederlage gegen Spanien

"Also, wenn man ein Finale spielt, will man es immer gewinnen - egal, wer einem gegenübersteht. Man muss aber auch sagen, dass Spanien eine sehr gute Mannschaft hat und verdient gewonnen hat. Nur: Mit etwas Glück wäre für uns mehr drin gewesen. Wenn wir das 1:0 machen - und die Möglichkeiten hatten wir ja -, sieht das Spiel anders aus. Ein bisschen ärgerlich ist es im nachhinein natürlich."

Schmetgens über die Entwicklung der Elf und den Verlauf der EM