Schmerzliche Derbyniederlage mit ordentlicher zweiter Halbzeit

Bei strahlendem Sonnenschein und top Bedingungen in Weidenstetten traf unsere Zweite auf eine stark aufgestellte gegnerische Mannschaft. Unser Trainer Oktay Kazanci musste die erste Elf notgedrungen erneut auf einigen Schlüsselpositionen umstellen. So feierte auch Markus Herrmann sein Debüt für uns, der erst vor Kurzem aus Göttingen zu uns wechselte. Herzlich willkommen, Herby!

Die spielerische Klasse der Weidenstetter Reserve zeigte sich schon nach wenigen Minuten und sie erspielten sich Chance um Chance. In der achten Minute gelang ihnen dann das 1:0 nach einem Eckball. Fünf Minuten später musste Ersatzkeeper Philipp Holz erneut nach einer Standardsituation hinter sich greifen. Inzwischen hatte sich unsere Offensive aber ebenfalls mit einer guten Flanke (B. Kräuter) und einem leider recht unplatziertem Kopfball (J. Staudenmayer) angemeldet. Man merkte der Mannschaft die fehlende Eingespieltheit an und so reihten sich häufig Fehlpässe aneinander. In Minute 19 sorgte J. Frey per direktem Freistoß zum 3:0 für Weidenstetten. Wenige Minuten später war es wieder J. Frey, der die Heimmannschaft nach einem Konter mit 4:0 in Führung brachte. Immerhin gelang unserer Fortuna dann noch vor der Halbzeit ein Treffer, um die Stimmung in Hinblick auf die zweite Halbzeit zu verbessern. Getroffen hat das Ballendorf-Urgestein Johannes Bäumler.