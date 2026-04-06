Schmerzhaftes Remis für Höngg - klare Siege für Wettswil & YF Juventus

Im Abstiegskampf musste sich Höngg gegen Widnau trotz klarer Vorteile mit einem Unentschieden begnügen. – Foto: dsc

Am 22. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 musste sich Höngg gegen Widnau trotz klarer Vorteile mit einem Unentschieden begnügen. Die Spitzenteams YF Juventus, Tuggen und Wettswil-Bonstetten haben derweil klare Siege gefeiert. Auch Dietikon war erfolgreich, während es bim FC Freienbach weniger gut lief.

In der ersten Halbzeit setzte Höngg die personell geschwächten Gäste aus Widnau früh unter Druck. Nach einer ersten grossen Chance per Kopfball, die Widnaus Torhüter stark parierte, folgte in der 28. Minute die verdiente Führung: Hadziarapovic entwischte der Defensive und traf zum 1:0. Auch danach blieb Höngg spielbestimmend und kam zu weiteren guten Möglichkeiten, unter anderem durch Kälin, der jedoch erneut am gegnerischen Keeper scheiterte.

Geteilt: Umkämpftes Unentschieden im Abstiegskampf Für den SV Höngg fühlt sich das 1:1 im wichtigen Abstiegsduell gegen den FC Widnau eher wie zwei verlorene Punkte an. Die Zürcher waren über weite Strecken die aktivere und gefährlichere Mannschaft, konnten ihre Überlegenheit jedoch nicht entscheidend nutzen.

Nach der Pause knüpfte Höngg zunächst an die starke Leistung an und blieb offensiv präsent. Umso bitterer war der überraschende Ausgleich in der 52. Minute, als Widnau praktisch aus dem Nichts durch einen sehenswerten Abschluss von D’Amico zum 1:1 kam. In der Folge verflachte die Partie, doch Höngg blieb das gefährlichere Team.

Getroffen: Klarer Heimsieg für den Leader YF Juventus hatte mit dem FC Collina d'Oro keine Probleme. Die Stadtzürcher gewannen klar mit 4:0, wobei die Partie durch drei Treffer in der ersten Hälfte durch Avdijaj (20. Minute), Brahimi (36.) und Mallo (45.) bereits vorentschieden war. Später erhöhte Tavares (72.) noch auf 4:0.

In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Sieg. Chancen durch Kälin und Hadziarapovic wurden jedoch vergeben oder stark gehalten. In der Nachspielzeit fehlte zudem das nötige Glück, als ein Kopfball nur am Pfosten landete. So musste sich Höngg trotz klarer Vorteile mit einem Unentschieden begnügen, was im Abstiegskampf besonders schmerzt.

Im Hoch: Weiterer Sieg für Wettswil

Mit Ausnahme der unglücklichen Niederlage gegen YF Juventus hat Wetswil-Bonstetten unter dem neuen Trainer Mirzai jedes Spiel der Rückrunde gewonnen. Die Auswärtspartie gegen Eschen/Mauren war da keine Ausnahme - WB siegte klar mit 4:1.

Die Ämtler starteten engagiert und setzten früh auf intensives Pressing. Erste Chancen liessen nicht lange auf sich warten, doch sowohl Vukasinovic als auch Peter scheiterten zunächst knapp. In der 26. Minute wurde der Aufwand belohnt: Nach einem Ballgewinn traf Vukasinovic per Kopf zur Führung. Eschen/Mauren reagierte, ein Tor wurde jedoch wegen eines Fouls aberkannt. Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern durch einen verwandelten Elfmeter von Murati der Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Wettswil-Bonstetten erneut einen starken Start. Hager brachte sein Team wieder in Führung, ehe Vukasinovic nur wenig später auf 3:1 erhöhte. In der Folge kontrollierten die Gäste das Spiel weitgehend, während Eschen/Mauren an der Defensive oder am starken Torhüter Thaler scheiterte. Ein weiterer Elfmeter, sicher verwandelt von Peter, entschied die Partie endgültig. Am Ende sicherte sich der FCWB einen souveränen 4:1-Auswärtssieg.

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Standesgemäss: Tuggen hat keine Mühe mit dem Schlusslicht

Der FC Tuggen setzte sich entsprechend der Erwartungen gegen die letztplatzierte SV Schaffhausen mit 3:1 durch. Der Mann des Spiels beim FCT war Nando Rüegg mit zwei Treffern.

Gesagt: "Wir hätten den Sack früher zumachen müssen"

Der FC Dietikon hat mit einem starken Auftritt die U21 des FC Winterthur in die Schranken gewiesen. Die Limmattaler siegten mit 3:0.

Die Gäste aus Winterthur starteten druckvoll, konnten ihre Überlegenheit in den Anfangsminuten jedoch nicht in klare Torchancen ummünzen. Dietikon kam nach rund zehn Minuten zur ersten Möglichkeit durch Lobo, dessen Schuss vom Torhüter pariert wurde.

Auf dem schwer bespielbaren Rasen entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit wenigen spielerischen Höhepunkten. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Abnützungskampf, wobei Dietikon zeitweise etwas zu verspielt agierte. Kurz vor der Pause blieb ein Fehler von Rosolen folgenlos, sodass es torlos in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel fiel dann rasch die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. In der 50. Minute traf Rosolen nach einer Flanke von Captain Valdrin Dalipi per Kopf zum 1:0. Nur wenig später erhöhte Josiah Daniel nach einem Ballverlust der Winterthurer im Mittelfeld auf 2:0. Dietikon kontrollierte in der Folge das Spiel und liess defensiv kaum noch etwas zu. Weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt, ehe der eingewechselte Andrija Andjelkovic in der 85. Minute den 3:0-Endstand erzielte.

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Trainer Tarone zeigte sich zufrieden mit der Leistung, auch wenn er das Verpassen einer früheren Entscheidung durch konsequentere Chancenverwertung bemängelte: "Wir machten mehr fürs Spiel und hätten aufgrund unserer Chancen den Sack früher zumachen müssen", sagte Tarone in der "Limmattaler Zeitung".

Verloren: Zehn Freienbacher ohne Chance auf Punkte

Nach zuletzt zwei Erfolgen musste der FC Freienbach auswärts beim FC Mendrisio wieder eine Niederlage hinnehmen. Die Höfner gerieten früh in Unterzahl und unterlagen am Ende deutlich mit 0:3.

Schon vor dem Anpfiff war abzusehen, dass die Auswärtspartie beim formstarken FC Mendrisio eine schwierige Aufgabe werden würde. Beim FCF fehlten mehrere Leistungsträger aufgrund von Abwesenheiten, Sperren und Verletzungen. Trainer Stefan Flühmann war daher gezwungen, seine Startformation stark umzubauen, insbesondere die Defensive wurde komplett neu zusammengestellt.

Dass dabei nicht alles reibungslos funktionieren würde, war wenig überraschend. So kam es nach gut 15 Minuten zu einem folgenschweren Fehler in der Abwehr, als ein Ball verloren ging und ein Mendrisio-Stürmer allein auf das Tor von FCF-Keeper Merkas zulief. Dieser stand weit vor seinem Tor und griff ausserhalb des Strafraums mit der Hand ein – die Konsequenz war die Rote Karte.

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In Unterzahl wurde die Aufgabe für Freienbach nochmals deutlich anspruchsvoller. Die Mannschaft kämpfte zwar engagiert, musste aber kurz vor der Pause dennoch den ersten Treffer hinnehmen: Nach einem Kopfball von Samuele Lago ging Mendrisio in Führung. Freienbach kam seinerseits noch zu einigen Möglichkeiten auf den Ausgleich vor dem Halbzeitpfiff, doch die Gastgeber konnten stets klären.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie über weite Strecken. Mendrisio konzentrierte sich darauf, den knappen Vorsprung zu verwalten, während sich Freienbach in Unterzahl schwertat, gefährliche Aktionen zu kreieren. In der 72. Minute sorgte Mendrisio dann für die Entscheidung: Ein schneller Angriff über die rechte Seite wurde von Gibellini aus kurzer Distanz verwertet. Kurz vor Spielende traf erneut Lago nach einem Konter zum 3:0-Endstand.

Gewonnen: Kosova siegt dank Blitzstart

Der FC Kosova konnte auswärts bei der U21 des FC St. Gallen mit 2:0 gewinnen. Dank Toren von Roberto Rodriguez (8. Minute) und Kuka (21. Minute) war das Spiel früh entschieden.

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