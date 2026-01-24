Schmerzhafter Landesliga-Abgang, aber auch ein Transfer

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SG Blau-Weiß Beelitz

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Danke Mady,

du warst für unser Team so viel mehr als nur eine Mitspielerin. Acht Jahre lang hast du aktiv für die Frauen der SG Blau Weiß Beelitz alles gegeben – und auch wenn du seit mittlerweile zwei Jahren nicht mehr auf dem Platz stehst, bleibst du ein fester Teil unserer Mannschaft.

Dein Kampfgeist auf dem Platz war legendär – immer bissig wie ein Terrier, immer voll da, egal wie das Spiel stand. Auf dich konnte man sich verlassen, du warst zuverlässig, ehrgeizig und hast im Training genauso alles gegeben wie im Spiel.

Als Kapitänin hast du uns Zusammenhalt vorgelebt. Dein Mannschaftsrückhalt war jederzeit spürbar – du hast motiviert, aufgebaut und nie jemanden hängen lassen. Und dabei warst du nicht nur Führungsspielerin, sondern auch du als Freundin, immer ansprechbar, immer mit Herz dabei.

Unvergessen bleiben auch die besonderen Momente abseits des Platzes: Training im Faschingskostüm, die legendäre Weihnachtsfeier bei dir – genau diese Erinnerungen machen dich und unsere gemeinsame Zeit so besonders.

Du hinterlässt sportlich und menschlich eine große Lücke. Danke für alles, was du für das Team getan hast. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg nur das Beste – und hoffen, dass du uns nie ganz aus den Augen verlierst.

Deine Beelitzer Zicken

MTV Altlandsberg