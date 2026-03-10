Schmerzhafter Gipfel: Maderer verletzt raus & Seitz platzt der Kragen

– Foto: Imago Images

Wer trifft am Saisonende in der Relegation zur 3. Liga auf den Vertreter aus Bayern? Eine Vorentscheidung wäre bereits am vergangenen Sonntag gefallen, hätte Lok Leipzig zuhause in einem rappelvollen Bruno-Plache-Stadion vor über 10.000 Fans das Gipfeltreffen gegen den Tabellenzweiten Carl Zeiss Jena einen Heimsieg eingefahren. Daraus wurde aber nichts! Die Thüringer nahmen am Ende alle drei Punkte mit nach Hause. Im Titelkampf der Regionalliga Nordost könnte es also durchaus noch einmal spannend werden.

Überragende Viertliga-Stimmung herrschte im Bruno-Plache-Stadion. Die Fans der Hausherren feierten 60 Jahre Lok Leipzg, die mitgereisten 1.200 Anhänger aus Jena trugen ihren Teil bei zu einer Hexenkessel-Atmosphäre. Zunächst lief es für die Lokisten nach Plan. Goalgetter Stefan Maderer brachte mit einem Kopfball die Hausherren in Hälfte eins in Führung. Bei der Aktion krachte der gebürtige Mittelfranke aus Erlangen aber unglücklich mit seinem Gegenspieler Moritz Fritz zusammen. Neben einem blutigen Cut über über dem Auge klagte er in der Pause auch über Schwindelgefühle und blieb in der Kabine. Später wurde ein leichte Gehirnerschütterung beim 29-Jährigen diagnostiziert.

Ohne ihren Torjäger lief es in Hälfe zwei eher weniger prächtig für die "Loksche". Jena drehte die Partie noch und siegte am Ende mit 2:1. Cheftrainer Jochen Seitz war dennoch mit der Leistung seiner Elf einverstanden: "Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel absolviert. Jena steht nicht umsonst auf dem zweiten Tabellenplatz und hat eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben alles versucht, um noch zum Ausgleich zu kommen. Hat heute nicht sein sollen. Das Leben geht weiter, wie so oft im Fußball. Jetzt müssen wir einfach nächste Woche eine Reaktion zeigen."

Was den Ex-Bundesligastürmer aber auf die Palme brachte, sind die Rechenspiele rund um den Tabellenführer. Wie viele Punkte Vorsprung die Leipziger aktuell haben, interessiert Seitz höchstens am Rande. Seine Mannschaft sei noch längst nicht durch. "Grundsätzlich geht mir das ganze Gerede über die 3. Liga tierisch auf die Nerven, wenn ich ehrlich bin", sagte Seitz nach dem Topspiel gegenüber dem "Kicker".