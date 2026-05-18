Schmerzhafter Abschied, Landesliga-Zugang, neuer Trainer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die SG Empfingen komplettiert für die Landesliga Württemberg, Staffel 3, ihr Trainerteam. Toni De Pascalis übernimmt zur kommenden Saison die Rolle des Torspielertrainers und soll die vier Torhüter des Kaders gezielt fördern und fordern. Der erfahrene Coach war bereits beim FC Holzhausen und beim FC 08 Villingen tätig, dort unter anderem bei den Herren in der Oberliga sowie im Nachwuchsbereich. Aktuell arbeitet er noch beim SV Seedorf. In Empfingen trifft er mit Kevin Fritz auf einen Torhüter, den er bereits aus Holzhausen kennt.

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VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg verabschiedet in der Frauen-Regionalliga Süd Christina Riechers aus der aktiven Fußballkarriere. Nach 83 Spielen endet für „Chrissy“ ein bedeutendes Kapitel. Der Verein würdigt ihren Einsatz, ihre Persönlichkeit und ihre bemerkenswerte Fähigkeit, Selbstständigkeit, Familie und Sport miteinander zu verbinden. In Erinnerung bleibt besonders der Aufstieg in der Saison 2024/25, der für harte Arbeit und Zusammenhalt stand. Riechers hinterlässt Spuren auf und neben dem Platz. Die Tür beim VfL bleibt für sie ausdrücklich offen.

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SV Kaisersbach

Der SV Kaisersbach plant nach dem feststehenden Abstieg aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bereits die neue Saison. Patrick Wenzel kehrt 2026/27 zum SVK zurück. Mit Erfahrung, Einsatz und Mentalität soll er der Mannschaft helfen, sich in Grün-Weiß neu zu stabilisieren. Kaisersbach setzt damit auf Vertrautheit.

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