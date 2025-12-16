Schmerzhafter Abschied, Außenverteidiger wechselt

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Obrigado, Pedro. Unsere Nummer 10 sagt „Adeus“.

Mit Pedro Nonato verlässt uns nicht nur unsere Nummer 10, sondern auch eine echte Stütze unseres Teams – auf und neben dem Platz.

Pedro hat unseren Verein über Jahre mit geprägt: mit Leidenschaft im Mittelfeld, mit Spielintelligenz, Kreativität und diesem speziellen brasilianischen Fußballgefühl.

Zahlen die bleiben:

76 Pflichtspiele, 11 Tore, unzählige Momente in denen er Verantwortung übernommen, Spiele gelenkt und unserem Spiel Struktur gegeben hat. Aber Pedro war immer mehr als Statistiken.

Nun kehrt Pedro zurück in seine Heimat, um seinen nächsten Lebensabschnitt zu beginnen und zu studieren. Ein Schritt, den wir mit Respekt, Stolz – und auch mit Wehmut – begleiten.

Pedro, du wirst uns fehlen. Dein Lachen, deine Art, dein Feuer für diesen Verein.

Aber eines ist sicher: du gehst – und bleibst.

Als Teil unserer Geschichte.

Als Teil unseres Vereins.

Als Teil unserer Herzen.

SV Empor Schenkenberg

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Mach’s gut MAX! Leider müssen wir euch mitteilen, dass Max Obst uns in der Winterpause verlassen wird. Unser junger und dynamischer Außenverteidiger findet seine neue fußballerische Heimat bei den Jungs von @sv.kloster.lehnin. Am Ende bleibt uns nur zu sagen, DANKE für deine Zeit im Empor-Dress! Du warst eine absolute Bereicherung für unser Team. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz! Viel Erfolg in Lehnin bei den Kloster Brüdern!

