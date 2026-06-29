Schmerzhafter Abgang: Torjäger Hottmann verlässt den Jahn

Seine Torjubel wird man beim SSV Jahn Regensburg ab sofort nicht mehr sehen: Eric Hottmann hat den Oberpfälzern den Rücken gekehrt. – Foto: Wolfgang Zink

Beim Jahn bedauert man diesen schwer zu kompensierenden Weggang: „Eric hat sich in seiner Zeit beim SSV Jahn als verlässlicher und hart arbeitender Stürmer eingebracht. Nun hat er sich dazu entschieden, von seiner vertraglich verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen und zu einem Ligakonkurrenten zu wechseln. Wir bedauern natürlich seinen Abgang und bedanken uns bei Eric für seinen stets professionellen Einsatz im Jahn-Trikot und wünschen ihm für seine private sowie sportliche Zukunft im Rheinland viel Erfolg“, tut Regensburgs Sportdirektor Alexander Schmalhofer in einer entsprechenden Pressemeldung kund.



Eric Hottmann verabschiedet sich mit folgenden Worten aus der Oberpfalz: „Ich hatte eine intensive und sehr schöne Zeit beim SSV Jahn. Der Zusammenhalt im Team und die Unterstützung der Jahnfans auf den Rängen waren für mich immer etwas ganz Besonderes. Nun freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe bei Fortuna Düsseldorf, aber dem Jahn und der gesamten Jahn Familie drücke ich natürlich weiterhin fest die Daumen.“ Zu seinem Wechsel nach Düsseldorf sagt er gegenüber dem Medienteam des rheinischen Traditionsvereins: „Die Fortuna ist ein großer Verein und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Mentalität und meinen Stärken auf dem Platz helfen und dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“



Hottmann war im Sommer 2023 nach Regensburg gewechselt. Seitdem absolvierte der bullige Offensivakteur insgesamt 79 Pflichtspiele für den SSV Jahn, in denen ihm 18 Treffer gelangen. In der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit war er mit 13 Toren der treffsicherste Jahn-Spieler. Bei Fortuna Düsseldorf möchte der 26-Jährige nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

