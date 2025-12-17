Schmerzhafter Abgang, ehemaliger Landesliga-Spieler beendet Laufbahn

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Manche Spieler hinterlassen Spuren – nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Team.

Piotr Rymar - Du warst für uns genau so einer.

Unser polnischer Toni Kroos: ruhig, spielstark, mit Übersicht und immer einem Plan. Du hast das Spiel gelesen, gelenkt und unser Team geprägt – oft unscheinbar, aber immer entscheidend.

Danke für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und die vielen besonderen Momente im Trikot unseres Vereins.

Wir sind dankbar, dass wir dich bei uns haben durften.

Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles erdenklich Gute.

Mach’s gut – und vergiss nicht: Du bist bei uns jederzeit willkommen

FSV Babelsberg 74

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Danke, Paul! Leider müssen wir uns nach dieser Hinrunde verletzungsbedingt von Paul Unger verabschieden, der seine aktive Laufbahn bei uns beenden muss. Paul kam 2018 vom RSV Eintracht zu uns und war seitdem ein fester Bestandteil unserer Mannschaft. In 118 Pflichtspielen, davon 106 in der Landesliga, hat er über Jahre hinweg gegnerischen Verteidigern das Fürchten gelehrt. Umso bemerkenswerter war sein Comeback in dieser Saison, nachdem er über ein Jahr verletzungsbedingt gefehlt hatte. Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen die SG Michendorf hatte er auch seinen Anteil an der guten Hinrunde. Eine erneute Verletzung macht nun leider ein Weiterführen seiner Laufbahn unmöglich. Paul verlässt zwar den Platz, will dem Verein aber weiterhin erhalten bleiben. Danke für deinen Einsatz, deine Geduld und deine Zeit bei uns. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles Gute.

