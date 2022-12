Schmerzhafter Abgang bei der Sport-Union Neckarsulm Neue Infos vom Oberligisten.

... Überschattet wird das Spiel gegen Hollenbach von der Meldung, dass unser Sportlicher Leiter Thorsten Damm die Sport-Union in der Winterpause verlassen wird. Thorsten Damm war seit 2014 im Verein und führte die SUN als Trainer in der Saison 2015/16 in die Oberliga. Danach war er kurzzeitig Co-Trainer, ehe er als Sportlicher Leiter die Nachfolge von Marco Merz antrat.



„Ich habe dem Verein schon im Sommer kommuniziert, dass ich in der Winterpause aufhören werde.“, sagt Thorsten Damm. „Auf dieser Position braucht es einfach eine Person, die dafür brennt und näher vor Ort ist, als ich es bin. Zudem bin ich nach den vielen intensiven Jahren in Neckarsulm einfach etwas leer.“

Einzig der richtige Moment für die externe Kommunikation stellte sich als schwierig heraus. „Zunächst wollten wir mit der Veröffentlichung abwarten, bis wir sportlich den Turnaround geschafft haben, den haben wir aber nicht geschafft. Dann trat Trainer Walter Thomae zurück und danach hatten wir den Rückenwind durch die Verpflichtung von Marcel Busch“, sagt Thorsten Damm.



Geplant war dann, den Abgang in der Winterpause, nach dem wichtigen Spiel gegen Hollenbach zu veröffentlichen. „Wir haben mit dem Vorstand vereinbart, mit der Kommunikation bis zur Winterpause zu warten“, sagt Thorsten Damm. Nun kam am Mittwochabend leider ein unbedachter Fan in einer Neckarsulmer Facebook-Gruppe zuvor und hat mit seinem Post intern beträchtlichen Schaden angerichtet.



Gestern Abend hat Thorsten Damm daher nun die Spieler von seiner Demission unterrichtet. Vor dem wichtigen Spiel gegen Hollenbach natürlich ein Ballast, den er gerne von der Mannschaft ferngehalten hätte.



Man merkt dem Sportlichen Leiter an, dass er alles andere als glücklich ist, wie die Situation gelaufen ist. „Es ist mir sehr wichtig, dass es keineswegs so ist, dass mein Abgang auch nur in geringstem Maß mit unserer aktuellen sportlichen Situation zu tun hat. Die Sport-Union ist und bleibt tief in meinem Herzen verankert.“



Danke für Alles, Thorsten Damm.

