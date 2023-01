Schmerzhafter Abgang: Altmann verlässt Ravensburg in Richtung Schweiz! Nächster Wechsel fix!

Der FV Ravensburg hat den nächsten Abgang der Winterpause zu vermelden: Nachdem in den vergangenen Wochen die Wechsel vom Mittelfeldspieler Denis Videc und Stürmer Jorge Canillas bekannt gegeben wurden, wechselt nun ein weiterer Kicker den Verein. Philipp Altmann zieht es mit sofortiger Wirkung in die Schweiz zum FC Will. Dort wird er in der Challenge League sich erneuet beweisen und unter Profibedingungen arbeiten.

Der FC Will steht momentan auf dem ersten Tabellenplatz der zweiten Liga in der Schweiz und darf vom Aufstieg in die erstklassige Super League träumen. Der 26-jährige unterschreibt einen Vertrag bis Juli 2024 und soll beim FC in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Beim FV Ravensburg lieferte er in der laufenden Saison als Kapitän und unangefochtener Führungsspieler ab und bestritt fast alle Ligaspiele von Anfang an. Ein Abgang, der also für den abstiegsbedrohten Oberligisten sehr schwerwiegend sein dürfte.

Dennoch wollten die Ravensburger Altmann keine Steine in den Weg legen und dem Innenverteidiger diesen Wechselwunsch erfüllen, wie der Sponsoring- und Marketingleiter Timo Lott gegenüber der „Schwäbischen“ bestätigte. In einem Instagram-Post des Oberligisten findet man zum Abschied versöhnliche Worte: „Philipp Altmann verlässt uns nach sechs Jahren als Führungsspieler und Kapitän! Er wechselt zum FC Wil und spielt somit in der zweiten schweizerischen Profiliga. Danke für 195 Spiele für den FV und viel Erfolg in der Challenge League!“