Schmerzhafte Niederlage: Keine Punkte, aber zwei Verletzte bei Bullach

Der TSV Geiselbullach blieb auch gegen den SV Planegg-Krailling ohne Sieg. Nicht die einzige bittere Pille, die das Team am Samstag schlucken musste.

Geiselbullach – Die Krise des TSV Geiselbullach geht weiter. Der Bezirksliga-Neuling aus dem Olchinger Norden verlor gegen den SV Planegg mit 0:2 (0:1). Nach nun vier sieglosen Spielen in Folge hängt die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held zunächst im Tabellenkeller fest, Planegg dagegen mischt an der Tabellenspitze mit. Zu allem Überfluss musste Held bereits in der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln. Für Dennis Probst und Michael Scharpf ging es nicht weiter.

Gänzlich unzufrieden mit der Darbietung seines Teams war Held nicht: „Wir waren durchaus ebenbürtig“, stellte der 30-Jährige fest. „Ein Unterschied, wer der Aufsteiger ist und wer der Aufstiegsaspirant ist, war nicht zu sehen.“ Die Gäste hatten zwar die klareren Tormöglichkeiten, in Sachen Ballbesitz und Engagement sah Held sein Team aber gleichwertig.

Schiedsrichter zweimal im Mittelpunkt

Einen ersten Unterschied zur Kreisliga habe man bereits ausgemacht: In der Bezirksliga werden Nachlässigkeiten härter bestraft. So in der 14. Minute, als „wir eine Freistoßflanke nicht konsequent verteidigt haben.“ Momko Krojic ließ den Ball über den Schädel und über den verdutzten Held ins Tor rutschen. Kurz vor dem Pausenpfiff geriet dann erstmals Schiedsrichter Fabian Anders in den Mittelpunkt. Nach einer üblen Grätsche von Planeggs Andrej Skoro gegen Tim Greiner schickte der Unparteiische aus Geisenfeld den Planegger für zehn Minuten auf die Strafbank. Für Held war es dagegen „knallrot.“

Nach Wiederanpfiff drängten die Bullacher auf den Ausgleich, ließen aber gute Möglichkeiten durch Lysander Weiß, Tim Greiner und Lukas Bründl ungenutzt. In der 88. Minute fiel schließlich die Entscheidung – und wieder stand Schiri Anders im Mittelpunkt. Nach einem langen Ball aus der Planegger Spielhälfte rauschte ein SVP-Akteur in rasanter Geschwindigkeit in Held hinein. Während der Bullacher Schlussmann liegenblieb, schoss Planeggs Aleksandar Demonjic den Ball ins verwaiste Bullacher Tor. „Das macht mich fassungslos“, schimpfte Held. (Dirk Schiffner)