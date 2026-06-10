Schmerzhafte Niederlage im Abstiegskampf

– Foto: Fritz Zimmermann

Der VfR Hausen II spielte wie folgt:

Kiefl 26 - Manjang 3, Bozkurt 7 (59. Wiesler 5), Suwareh 10, Schnurr 13, Hasenauer 14 (52. Sautner 8), Ablaß 17, Adali 20, Balakhir 21 (34. Tidjani 30), Bougtib 31 (68. Soumahoro 19), Gladrow 44 (C).

Den Matchball.....

.....äußerst leichtfertig verschossen (!!!)

Die große Chance, mit einem Heimsieg gegen den PSV Freiburg den Klassenerhalt einzutüten, wurde mit einer ganz schwachen zweiten Halbzeit vergeben.

In diesem „Sechs-Punkte-Spiel“ verloren die Möhlinkicker das zweite Heimspiel innerhalb einer Woche.

Früh ging Team 2 in Führung. Enes Bozkurt erzielte in der 6. Spielminute das wichtige 1:0. Die Vorarbeit kam von der linken Seite, wobei Muhammed Manjang die Szene eröffnete. Pass auf Ablie Suwareh, der die Kugel ganz fein auf dem Tablett für Enes Bozkurt servierte, und dieser traf mit einem Strich halbhoch links ins Eck.

In der 14. Minute setzte Nick Gladrow einen Volleyschuss links unten vorbei. Vier Minuten später die erste gute Möglichkeit der Elf von Coach Eugen Beck. Simon Pins Yanez schlenzte das Spielgerät aus 20 Metern nach links oben, aber VfR-Goalie Elias Kiefl entschärfte den Schuss. Der VfR verpasste es, mit dem richtigen Nachdruck das 2:0 zu erzielen. Denn bis kurz vor der Pause hatte man alles im Griff. Man merkte den Freiburgern den größeren Druck an.

Diese kamen dann langsam in die Partie, mit zwei Halbchancen für Claudius Spiegelhalter (35.) per Flugkopfball und Bastian Keller (40.) mit einem 20-Meter-Schuss.

Der zweite Abschnitt begann mit einem Doppelschlag vom PSV, der die Verbandsligareserve ganz kalt erwischte.

Lasse Kriegel „zimmerte“ den Ball aus 16 Metern links unten ins VfR-Tor zum 1:1 (47.).

Fünf Minuten danach (52.) Ecke von links, und Michael Appel köpfte unbedrängt zum 1:2 ein.

Dazwischen (49.) hatte Ablie Suwareh nach einem Freistoß eine gute Kopfballchance.

In der 65. Spielminute setzte Erich Sautner einen Eckball direkt auf die Querlatte. Anders die „Hellblauen“ PSV'ler. Dritte Chance in 23 Minuten und prompt das 1:3 (70.). Kapitän Maximilian Strickler vollendete eiskalt.

Zwei Zeigerumdrehungen darauf (72.) noch einmal Hoffnung für das Heimteam. Einen satten Schuss von Souleymane Soumahoro wehrte der Gästetorhüter Leonard Marin mit Mühe nach vorne ab. Kapitän Nick Gladrow war in Mittelstürmermanier zur Stelle und staubte zum 2:3 ab.

Nach dem Anschlusstreffer nahm Coach Erich Sautner gleich dreimal Maß. Minute 81 - ein Gewaltschuss knapp rechts vorbei. Minute 83 - Leonard Marin wehrte seinen Schuss ab. Minute 90 - Freistoß halbhoch getreten, wieder blieb Marin der Sieger.

Leider kam sonst vom Team zu wenig, denn selbst nur ein Remis wäre enorm wichtig gewesen.

Die Strafe kam dann in der 91. Spielminute. Ein blitzsauberer Angriff, vorgetragen von Claudius Spiegelhalter und Maximilian Strickler. Dem Kapitän himself blieb es vorbehalten, den Deckel zum 2:4-Endstand draufzusetzen.

Der Rest war natürlich großer Jubel.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen).