Schmerzhafte Niederlage gegen Herrliberg 2

Mit dem FC Herrliberg gastierte diesen Samstag ein Team auf der Schürwiese, der in der Rückrunde nur gerade gegen die Aufstiegsanwärter Wald und Pfäffikon verloren hatte. Die Brisanz des Spieles war jedem bewusst, trennten doch gerade 3 Punkte und ein Spiel die beiden Teams.

Nach einer guten Trainingswoche wollte der FC Egg wieder auf die Erfolgsstrasse kommen und entsprechend couragiert startete man in die Partie.

Der FC Herrliberg seinerseits wollte ebenfalls dieses Spiel gewinnen um so aus den Abstiegsnöten zu gelangen. Entsprechend hart wurden die Eggemer Stürmer teilweise angegangen. Der sehr gute Schiedsrichter jedoch lies sich nicht beirren und gab früh (und zurecht) den Tarif durch.

Die Eggemer Spieler versuchten über aussen oder durch Pässe in die Tiefe das starke Mittelfeld des Gegners zu überbrücken. Teilweise klappte es und man hatte doch die eine oder andere Halbchance zu verzeichnen. Der Gegner jedoch lauerte und bei Balleroberung ging es auch schnell auf die andere Seite so dass Berlinger das eine oder ander Mal intervenieren musste. So resultierte es, dass jeder der beiden Teams eine gewisse Zeit mehr vom Spiel und somit mehr Chancen hatte.

Kurz vor Halbzeit hatte der FC Egg wieder eine solche Zeit- Jedoch verloren sie im Aufbau über aussen den Ball. Die Umschaltung des FC Herrliberg war schnell und ein Spieler konnte über aussen den Ball in die Mitte flanken. Dort kam ein Herrliberger angeschrauchscht und verwandelte per Kopf zum 0:1.

Sehr ärgerlich für den FC Egg, hatte man doch bis dahin gar nicht mal so schlecht mitgespielt.

Mit dem 0:1 ging es zum Pausentee.

Der FC Egg wollte in der 2ten Halbzeit noch mehr Bewegung ins Spiel bringen und brachte Casciato für Costa und Schwerzmann für Ferreira.

Tatsächlich kam der FC Egg besser aus der Kabine und versuchte sich Chancen über die Aussenbahnen zu kreiiren. Die Defensive der Herrliberger hielt dem Druck stand und wenn kein Bein, kein Kopf oder der sehr gute Torhüter im Wege stand wurde die Querlatte zum Stolperstein.

Das man den Angriffsdruck des FC Egg bei diesem schönen Wetter über diese Zeit hoch halten konnte, muss gelobt werden. Doch auch dies fordert den Tribut. So passierte es, eine kleine Unkonzentriertheit und das Zuspiel vom sonst guten Berlinger landetet direkt vor die Füsse eines Gegenspieler dieser musste nur noch zum 0:2 einschieben.

Mit der Wut im Bauch und dem Motto «Das kann doch nicht sein» wurden frische Kräfte sowie das Spielsystem beim FC Egg geändert. Nun versuchte man es mit allen Mitteln. Dies ermöglichte natürlich den Herrliberger bei Balleroberung im starken Mittelfeld sofort umzuschalten. Sie versuchten mit gezielten Bällen zu Ihren Stürmer den Sack zu schliessen. In dieser Phase hatte der FC Egg sicher das notwendige Glück, welches vorher auch beim FC Herrliberg vorhanden war.

Als dann Casciato in der 82. Spielminute auf 1:2 verkürzen konnte, keimte nochmals Hoffnung auf.

Nun warf der FC Egg definitiv alles nach vorne und man spielte die restlichen acht regulären und sechs Nachspielminuten praktisch nur noch mit einer zwei Mann Verteidigung.

Der FC Herrliberg jedoch verteidigte mit Mann und Maus das Resultat und lauerte auf gefährliche Konter.

Da der FC Egg in dieser Zeit zu wenig clever agierte, profitierte der FC Herrliberg davon und konnte am Schluss mit dem Sieg nach Hause fahren.

Fazit zum Spiel:

Der Wille und die Mentalität war heute, wie in den meisten Spielen, immer da. An diesem kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Teilweise fehlt dieser jungen Mannschaft im richtigen Moment die Cleverness, um aus solchen Situationen auch das richtige Kapital zu schlagen.

Bis Meisterschaftsende sind noch 15 Punkte zu vergeben.

Wer dieses Team kennt, weiss dass aufgeben keine Option ist und man alles versuchen wird um diese Punkte zu holen.

Am kommenden Samstag gastieren wir in Zollikon und würden uns, liebe Fans, sehr über eure Unterstützung vor Ort freuen. – Kommt vorbei.

__________________________________________________________________________________________________