Schmerzhafte Niederlage

Derbytime! Spiele gegen den „noisy neighbour“ aus dem Zürcher Stadtkreis 8 waren in der jüngeren Vergangenheit jeweils von grosser Spannung geprägt. Auch bei dieser Partie kamen die angereisten Zuschauer auf ihre Kosten, obschon einige Neumi Ultras gemäss Seefelder Spielführung keine Ahnung vom Spiel hatten. Letztere freuten sich dadurch um so mehr auf den Austausch verbaler und non-verbaler Freundlichkeiten über den Platzrand hinweg. Unabhängig von persönlicher Sichtweise und individuellem Spielverständnis nahm der FC Neumünster von Beginn an das Zepter in die Hand und wusste mit schönen Spielzügen zu überzeugen, liess aber die letzte Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen. Wenn du sie vorne nicht machst, bekommt sie hinten, oder so. Nach gut einer halben Stunde führten die Caprez-Schützlinge unverdient mit 0:1. Nach dem Seitenwechsel waren die Kleeblätter weiter bemüht, den Ausgleichstreffer zu erzielen, scheiterten aber Mal für Mal am gegnerischen Schlussmann, ehe Larcheveque Müller bediente, der fünf Minuten vor Schluss mit einem gekonnten Lupfer zum 1:1 traf. Die Messe war jedoch noch nicht gelesen. Ein Seefelder Eckball führte eine Minute vor Schluss zum Siegestreffer für die Schwarz-Weissen. Ein herber Dämpfer für die Neumünsteraner.