Schmerzhafte Lehrstunde für 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve hat in der Oberliga die nächste klare Niederlage kassiert. Der Tabellenletzte verlor am Sonntag vor gut 300 Zuschauern in der Eroglu-Arena das Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg mit 1:5 (0:3) und hat nun vier Punkte Rückstand zum rettenden 15. Platz, den die DJK Adler Frintrop einnimmt. Denn denn Essenern gelang beim 2:2 gegen den VfB Homberg, was die Klever nicht schafften – ein überraschender Punktgewinn gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel.

Eine Woche zuvor hatte Trainer Umut Akpinar seine Spieler nach dem 0:4 beim VfL Jüchen-Garzweiler noch hart kritisiert und ihnen mangelnde Einstellung vorgeworfen. Diesmal stimmte die Leistung in puncto Kampfgeist und Laufbereitschaft. Dass es trotzdem die dritte Niederlage in Folge mit wenigstens drei Gegentoren gab, war in erster Linie eine Frage der Qualität.

Der 1. FC Kleve bekam von einem ausgebufften Gegner vor allem in der ersten Halbzeit eine schmerzhafte Lehrstunde erteilt. Der Mannschaft wurde schonungslos aufgezeigt, warum sie derzeit am Tabellenende steht und was fehlt, um in der Liga eine bessere Rolle zu spielen. Der Gegner war robuster in den Zweikämpfen, zielstrebiger in seinen Offensivaktionen und auf vielen Positionen schlichtweg besser besetzt.

Der 1. FC Kleve musste drei Führungsspieler ersetzen, was deutlich zu merken war. Abwehrchef Philipp Divis (Knieverletzung) musste das dritte Spiel hintereinander passen. Der Klub ging kein Risiko ein, weil der Innenverteidiger nach dem Abschlusstraining wieder Schmerzen im lädierten Knie gehabt hatte. In den drei Partien ohne Philipp Divis hat das Schlusslicht zwölf seiner mittlerweile schon 31 Gegentore kassiert. Zudem fehlten in Rechtsverteidiger Frederik Meurs und Mittelfeld Niklas Klein-Wiele (beide gesperrt) zwei weitere Leistungsträger. Dafür standen die drei Spieler, die aus der eigenen Jugend aufgerückt sind, in der Startelf: Ilkay Akpinar, Elias Reffeling und Daniel da Costa.

Die Youngster machten ihre Sache nicht schlecht. Doch sie bekamen wie das komplette Team von einem Gegner, in dessen Reihen Spieler standen, die schon in der Dritten Liga und der Regionalliga aufgelaufen sind, ihre Grenzen aufgezeigt. Die Mannschaft hielt mit viel Engagement 25 Minuten gut dagegen, ehe sie von einem Freistoß-Traumtor des Gegners etwas aus der Bahn geworfen wurde. Ben Harneid traf aus 25 Metern in den Winkel.

Baumberg agiert ohne Gnade

Und dann kam das, was nicht zum ersten Mal in dieser Saison passiert ist. Der 1. FC Kleve gab das Spiel in wenigen Minuten fast komplett aus der Hand, weil er nach dem Rückstand wieder etwas zu ungestüm versuchte, schnell den Ausgleich zu erzielen. Beim 0:2 durch Farhan Ghaznawi (34.) wurde die Abwehr von einer gelungenen Kombination des Gegners ausgehebelt. Beim 0:3 von Baris Sarikaya (38.) wurde die Mannschaft nicht zum ersten Mal nach Ballbesitz tief in der gegnerischen Hälfte eiskalt ausgekontert. Der Gegner führte auch in der Höhe verdient, weil er fußballerisch eine Klasse besser war.

Die Leistung, die der 1. FC Kleve in der zweiten Hälfte zeigte, verdient allen Respekt. Die Mannschaft kämpfte, ging beherzt in die Zweikämpfe und erspielte sich gute Chancen. Nach dem 1:3 von Diwan Duyar (61.) keimte aus gutem Grund kurze Zeit die Hoffnung auf, noch einmal zurück ins Spiel kommen zu können. Die zerstörte der Gegner mit viel Qualität durch seinen vierten Treffer, den erneut Sarikaya erzielte, aber nur 120 Sekunden später.

Auch danach steckte das Schlusslicht nicht auf und versuchte alles, das Ergebnis noch erträglicher zu gestalten. Chancen dazu hatte er, sie wurden vergeben. Stattdessen erhöhte der Gast durch Berkam Kurt (90.+4), der beim Konter klar im Abseits gestanden hatte, noch auf 5:1.

„Wir wollten auch gegen diesen starken Gegner etwas holen. Das ist nicht gelungen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir in den nächsten Partien noch eine Schippe drauflegen. Denn wir müssen unbedingt punkten“, sagte Umut Akpinar. Sein Team tritt am Sonntag, 2. November, 14.30 Uhr, beim SV Sonsbeck an.